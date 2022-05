Suben los casos de Covid: especialistas alertan sobre la baja vacunación con dosis de refuerzo

Los contagios de coronavirus subieron de forma ininterrumpida durante cuatro semanas consecutivas. En el último mes, la Argentina pasó de 8387 nuevos contagios semanales a 17.646, lo que representó un alza del 110,4%. Si bien la ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene en las cifras más bajas de la pandemia, a los infectólogos les preocupa la falta de testeos que arrojen datos certeros de la situación epidemiológica del país.

La duda que se plantea es cómo se toman decisiones de política sanitaria si no se conoce con veracidad lo que está sucediendo en la Argentina.

En los ministerios de Salud confían en la robustez de la inmunización alcanzada por la campaña de vacunación, pero para los especialistas no alcanza. Les preocupa el lento avance en la aplicación de dosis de refuerzo y la relajación de las medidas de cuidado.

Situación epidemiológica de la Argentina

Desde que el Ministerio de Salud de la Nación pasó de publicar un reporte diario a hacerlo semanalmente, se fue perdiendo el seguimiento de algunas variables que permitían monitorear la situación epidemiológica de la Argentina.

La más importante tiene que ver con los testeos. Si bien en la Argentina nunca se aplicó una política de hisopados masivos, hasta la tercera ola, los controles realizados permitían ir haciendo un seguimiento de la situación general y por distritos.

“Por el desborde que hubo de testeos por el brote de Ómicron, se llegó a un momento en donde se hizo el diagnóstico por aproximación, es decir, por criterio clínico epidemiológico, para restringir los testeos”, recordó al respecto Amadeo Esposto (MP 13.891), en diálogo con TN.

Desde la cartera encabezada por Carla Vizzotti se modificó el reporte sanitario de coronavirus. De la información brindarse en forma diaria pasó a ser semanal (Foto: Marcelo Capece/NA).

De acuerdo con las cifras oficiales, en la última semana se registraron 17.646 contagios, 54,2% por encima de los siete días y un 110,4% más cuatro semanas antes. El planteo de los infectólogos es que esta escalada incesante no está suficientemente documentada con los testeos que se realizan, por lo que se precisa tomar medidas adicionales. La vacunación con dosis de refuerzo está en el eje de todos los análisis.

¿Es posible tomar decisiones con los datos disponibles?: Qué dicen los infectólogos

Consultados por TN, infectólogos coincidieron en la necesidad de acelerar la campaña de vacunación con dosis de refuerzo y sostener las medidas de cuidado, ante la falta de datos por la escasez de testeos.

Para la infectóloga Elena Obieta (MN 76.451), en este contexto, los datos que se toman “para tener un parámetro, es hisopar a todo el que se internan por neumonía grave, la ocupación de camas en terapia intensiva y los fallecimientos”.

Aumento de los casos de Covid en las últimas 10 semanas

En la última semana, se informaron 76 fallecimientos y 295 personas internadas en estado crítico con diagnóstico positivo de la enfermedad.

Tras considerar que “los casos tienen que ser muchísimos más de los informados”, Silvia González Ayala (MP 91229) alertó que “se necesita información de la vigilancia genómica para ver si es una subvariante de Ómicron, que explicaría este aumento del número de casos, unido al relajamiento de las medidas de protección”.

“Como decía mi abuela, cuando el río brama, agua trae, todos conocemos a alguien que está cursando la enfermedad, independientemente del número” oficial, dijo.

Al respecto, Esposto fue contundente, al considerar que “con los datos disponibles no se pueden tomar decisiones sanitarias”.

“Si no aumentamos los testeos y concientizamos a la gente de todos los cuidados, la única decisión que tenemos es que hay que conseguir la vacunación en forma universal. Lo único que podemos hacer es una campaña épica de vacunación, que no se está haciendo, cubriendo a quienes no tienen el esquema completo”, dijo.

Para el infectólogo, “si no se testea masivamente, se debe tener unidades centinela, en donde monitoreen las personas de un determinado lugar para tener un panorama. Y si está disperso en distintos lugares del país, testear en volúmenes más bajos que lo se hizo en el momento más alto de la pandemia, pero así habría referencias más cercanas”.

“Hay que volver a testear generalizadamente a los sintomáticos o en unidades centinela, de esa manera se podría tener una representación mejor”, ratificó.

Qué pasa con la campaña de vacunación

De acuerdo con las cifras oficiales, a este domingo, se aplicaron 99.481.347 dosis de vacunas contra el coronavirus. La campaña alcanzó así al 89,77% de la población inmunizada con la primera dosis; al 81,55% con la segunda, y al 47,23% con el refuerzo.

“La cobertura con dosis de refuerzo para covid es baja todavía, menor al 50%. Habría que hacer una fuerte campaña e insistir en su necesidad”, consideró Obieta. Para Esposto, también hay “una falta de política de insistir con la vacunación”.

“El coronavirus nunca se fue, entramos en época de mucha circulación de otros virus respiratorios”, alertó la infectóloga. Punto en el que también coincidió Esposto, que consideró “un error dejar de usar el barbijo en lugares cerrados y en el transporte público”, porque “están circulando otros virus”.

