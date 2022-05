El mismo fin de semana que se conocieron que los contagios de Covid-19 se cuadruplicaron en menos de un mes, en el Gobierno sostienen que no evalúan volver a los confinamientos, en tanto que apuestan a continuar con la vacunación y los cuidados preventivos.

Así lo confirmó este sábado la Ministra de Salud Carla Vizzotti, quien sostuvo que “este virus no va a desaparecer, nos va a acompañar en todos los inviernos y otoños”.

La titular de la cartera sanitaria afirmó en declaraciones a AM750 que la pandemia esta “entrando en una etapa totalmente distinta después de dos años con todas las personas vacunas (sumado) a las que tuvieron la infección de forma natura.

“No solamente la cantidad de internados y muertos no debe ser directamente proporcional al número de casos, sino que nuestro sistema de salud no está en riesgo de no dar respuesta”, evaluó.

Vizzotti reconoció que los casos de Covid-19 “van a aumentar” y, en ese sentido, pidió “avanzar con la vacunación para que esto no se traduzca en hospitalizaciones y muertes”.

Este domingo se conoció el parte semanal del Ministerio de Salud que indicó que por cuarta semana consecutiva, Argentina registró un aumento en los casos de coronavirus. En los últimos 7 días hubo 33.989 nuevos contagios, lo que representan una suba del 92% respecto del domingo pasado y un salto del 305% en menos de un mes.

Como contrapartida, se informaron otras 47 muertes por Covid, casi un 40% menos que hace 7 días.

Consultada acerca de la posibilidad de que se ordenen nuevos cierres de actividades o un confinamiento, tal como ha realizado China en las últimas semana, Vizzotti descartó la posibilidad.

“Lo que tiene China es una estrategia de Covid 0 por lo tanto tiende a generar acciones para que no haya casos de Covid”, explicó y agregó que “el resto de los países del mundo, incluyendo Argentina, sabemos que no se puede eliminar este virus”.

En ese sentido, afirmó que “no hay ninguna posibilidad de que no haya Covid sobre todo con las nuevas variantes que tienen mucha más transmisibilidad”.

Y añadió: “La estrategia de la mayoría de los países del mundo es vacunar para que no haya hospitalizaciones y muerte, sostener los cuidados, pero no volver a los confinamientos”.

El Avance de la Subvariante BA.2

En medio de esta curva ascendente de casos, esta semana se conoció un nuevo informe del Proyecto Argentino de Secuenciación Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS) que indicó que casi el 90% de los nuevos contagios en la Ciudad de Buenos Aires corresponden al sublinaje BA.2, una variación de Omicron.

Los expertos estiman que el avance de esta mutación, sumado a la caída de la inmunidad -natural y adquirida por vacunas- y al relajamiento de los cuidados podrían explicar la suba de contagios que se viene registrando en las últimas semanas.

«El linaje BA.2 de Omicron es predominante en la CABA desde la primera quincena de abril, donde desplazó al linaje BA.1, asociado a la última ola de Covid-19 en nuestro país que ocurrió en enero. En las últimas semanas analizadas (fines de abril), el linaje BA.2 fue detectado en el 87% de los casos», señaló el informe de Proyecto PAIS publicado este martes.

Fuente La Unión Digital