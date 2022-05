Tras un juicio abreviado, la Justicia de Corrientes resolvió condenar a seis meses de prisión en suspenso a un peón rural que fue hallado culpable por iniciar una quema en la ciudad de Mercedes. El veredicto forma parte de la investigación que continúa abierta para determinar a los responsables de los incendios que arrasaron con miles de hectáreas de campos a principios de este año en la provincia litoraleña.

Según informa el diario El Litoral, el imputado fue identificado como Miguel Ángel Sánchez, quien fue juzgado como autor material de un incendio culposo -sin intencionalidad-. El acuerdo entre el fiscal de Investigación Rural y Ambiental de la Tercera Circunscripción Judicial, Gerardo Humberto Cabral, el imputado, y su abogado, Andrés Antonio Gauna, fue homologado más tarde por la jueza de Garantías de Mercedes, Margarita Stella López Rivadeneira.

Sánchez fue hallado culpable por el siniestro registrado el pasado 15 de febrero entre las calles Madariaga y Chacabuco de la mencionada ciudad correntina. Y si bien hubo otro imputado en la causa, las autoridades no difundieron su identidad.

“El delito del incendio es culposo. Si bien es un incendio intencional, no existió el dolo. No hubo intenciones de causar, sino que por su negligencia, se descontroló el fuego y provocó el daño en una vivienda”, precisó hoy por la mañana Cabral, en diálogo con radio Sudamericana. Asimismo, agregó: “Además de esos seis meses de prisión, se le impone al condenado cumplir reglas de conducta por el término de dos años. No cometer nuevos delitos, fijar residencia y presentarse ante la oficina judicial cada tres meses” .

Debido al imprudente accionar de Sánchez, se destruyó de manera total un empalizado dentro del domicilio alcanzado por las llamas, que pertenece a una mujer de apellido Zárate, como así también partes del piso de porcelanato acumulado, pallets de madera, y alambrado y postes divisorios de la vivienda. Gracias al buen desempeño de los bomberos voluntarios, se logró apagar el foco y se impidió su propagación a domicilios adyacentes.

Sánchez, el condenado, reconoció inicialmente ante la Justicia que se encontraba en el lugar de los hechos al momento del incendio, pero aseguró que no fue él quien inició las llamas. Sin embargo, su relato perdió peso luego de verificarse su responsabilidad a través de las cámaras de seguridad de la vivienda.

Según un relevamiento privado elaborado por las diferentes cadenas productivas de la provincia -ganadería, arroz, forestación, yerba mate y cítricos, entre otras- y difundido a fines de marzo, las pérdidas económicas por los incendios y la sequía en Corrientes ascendieron a $ 82.159 millones, y afectaron a las producciones de arroz, citricultura, forestación, yerba mate y ganadería.Además, fueron más de 1.000.000 de hectáreas las afectadas por la condición climática adversa.

En el caso del arroz, las hectáreas que se sembraron durante la campaña 2021/22 alcanzaron las 96.000 hectáreas, representando un 45 % aproximadamente de la superficie nacional. El informe, asimismo, determinó que hay un 40% de pérdida de producción, son unas 300 mil toneladas menos. A un valor de exportación de 300 dólares la tonelada, contemplando un dólar de USD 106, las pérdidas por tonelada son de $ 31.800 y las totales ascendieron a 9.540 millones de pesos.

Por su parte el Parque Nacional Iberá, uno de los sitios más afectados por los focos ígneos desatados en suelo correntino, poco a poco renace de las cenizas, tras haber perdido cerca de 90 mil hectáreas de vegetación.

