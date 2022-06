La Ministra de Salud de Catamarca, doctora Manuela Ávila, señaló que el aumento de casos de Covid 19 en la provincia y el país “era esperable” en esta época del año, que no deben generarse alarmas desproporcionadas y que “la mejor herramienta es la vacunación” y volver a los cuidados conocidos.

Desde hoy y hasta el viernes se instaló un nodo de vacunación libre en la Plaza 25 de Mayo para las dosis de refuerzo, se vacuna en los CAPS, y para el interior el operativo especial empezó en Recreo, La Paz.

“Veníamos acostumbrados a ver otros números, pero se esperaba un nuevo brote, lo esperábamos antes inclusive, y pasó lo que sabíamos que iba a suceder que es este incremento de casos que es favorecido por las condiciones climáticas. También tiene que ver con el relajamiento en las medidas de cuidado, el uso del barbijo, y por eso desde la parte asistencial de Salud apuntamos a una de las estrategias más valiosas, que es la vacunación”, empezó diciendo Ávila en una entrevista.

Destacó que “fuimos cambiando diferentes estrategias a los fines de garantizarle a la gente que tenga una buena cobertura” respecto de la vacuna, “ya que claramente la evolución de la enfermedad es completamente distinta y con esto disminuíamos los casos graves, las internaciones y la morbi mortalidad en general”.

Aclaró que los números de internación en el Hospital San Juan Bautista no están afectados por el coronavirus. “La ocupación de camas no obedece específicamente al Covid 19; tenemos que tener en claro que estamos en una etapa donde hay una coexistencia de diferentes agentes productores de infecciones respiratorias. En el Hospital San Juan Bautista tenemos pacientes con diagnósticos asociados al coronavirus que estaban internados por otros motivos; no tenemos pacientes que estén cursando en forma grave ni necesiten internación por la patología Covid. Son pacientes comunes a los cuales por una cuestión de protocolo se los hisopa y se da positivos de Covid. La ocupación de camas no hace referencia a patología Covid exclusivamente”, explicó.

Sin restricciones

“Tenemos que tener en cuenta que estamos en diferentes etapas de la pandemia. La alta cobertura de vacunas que tenemos en nuestra provincia y el país, vacunas que son efectivas y están evitando la enfermedad grave, la muerte por Covid, también ha disminuido lo que es la sintomatología. Estamos en otro momento de la vigilancia epidemiológica, por lo tanto los testeos están dirigidos a los grupos priorizados, que son los de riesgo”, aclaró.

“Tener en cuenta el numero de testeos o hisopados no sería el parámetro como tampoco es un indicador el contar los casos: la vigilancia apunta a otro lado, a ver los casos que necesiten internación o fallecidos; si es que eso llegara a producirse, nos estaría hablando de otro panorama que no es el que estamos esperando por todo lo dicho anteriormente”.

Entonces, mientras los especialistas indican que esta cuarta ola durará dos o tres semanas más, las recomendaciones pasan por el cuidado personal.

“No hay otra cosa más que vacunación y los cuidados. Hay que apuntar a esto y llevar la tranquilidad de que el sistema de salud está preparado para dar respuesta. Es responsabilidad individual y colectiva, en muchas personas ha sido incorporada como una conducta diaria y hay que apelar a o subestimar las situaciones, tener las vacunas no significa que no pueda contagiarme ni contagiar. Tenemos un discurso reiterativo y cansador para que la gente se cuide, entonces hace a la toma de consciencia individual para cuidarnos entre todos”.

En la misma línea, descartó cualquier especulación con las restricciones que se sufrieron en otro momento. “Es imposible por diferentes motivos, lamentablemente a todos nos ha tocado vivir en carne propia las consecuencias de esta pandemia. Tendríamos que haber aprendido la lección de que esto depende de nosotros”, cerró.

