El ex presidente Eduardo Duhalde se reunió con Francisco en el Vaticano en los últimas días y, en declaraciones radiales, reveló que el Papa le aseguró que no renunciará a su cargo a raíz de los problemas de salud que lo afectan , una versión que también rechazó el ex vocero de Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Guillermo Marcó.

Según Duhalde, el Sumo Pontífice “se reía” de los rumores de dimisión y dijo que en los próximos días volverá a caminar luego de un tratamiento en su rodilla derecha. “Estaba de muy buen humor”, aseguró, y agregó: “Lo que pasa es que toman parte de lo que dijo. Me dijo que si el problema lo tenía en la cabeza no podía seguir, pero en la rodilla no había ningún problema”.

“Se está haciendo kinesiología y en pocos días cree que va a pararse y que va a estar caminando”, señaló en declaraciones a radio Mitre.

En esta misma línea, y en un artículo de opinión publicado en Infobae, Marcó relató el último encuentro que mantuvo con Francisco: “ Conserva intacta su lucidez, está lleno de proyectos, tiene la sabiduría que le dan los años y la alegría que nace de saberse en manos de Dios. En ningún momento me planteó la posibilidad de la renuncia ”.

Por otro lado, el Papa pidió ayer, domingo, que no se “enfríe” la “preocupación” por las personas afectadas por la guerra en Ucrania, iniciada el 24 de febrero con la invasión rusa, al tiempo que llamó a rezar y luchar por la paz en el país europeo.

”Está siempre vivo en mi corazón el pensamiento por la población ucraniana, afligida por la guerra”, dijo el pontífice tras rezar la oración del Regina Caeli desde el Vaticano. ”Por favor no nos habituemos a esta trágica realidad, tengámosla siempre en el corazón. Rezamos y luchamos por la paz”, agregó.

El pasado fin de semana, el Papa había pedido a dirigentes de todo el mundo que encuentren “soluciones concretas” para el conflicto antes de que se lleve “a la humanidad a la ruina” a causa de la guerra.

El viernes, en tanto, recibió en el Vaticano a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la guerra en Ucrania como eje central y la urgencia por evitar una crisis global de alimentos producto del conflicto.

Al inicio de esta semana Francisco renovó su deseo de viajar a Ucrania, aunque aclaró que está esperando el “momento adecuado” para hacerlo, durante un encuentro con refugiados en el Vaticano. ”Me gustaría ir a Ucrania, pero debo esperar el momento adecuado”, respondió el Papa a un niño ucraniano refugiado que le preguntó cuándo iba a ir a Kiev.

Desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero pasado, Francisco hizo varios llamados para detener las hostilidades y envió a representantes del Vaticano para mostrar su cercanía con el pueblo ucraniano.

A causa del tratamiento que realiza por los dolores en su rodilla derecha, Francisco debió posponer hace tres días el viaje que tenía previsto realizar a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur del 2 al 7 de julio próximo.

”Acogiendo la petición de los médicos y para no comprometer los resultados de la terapia a la que aún se está sometiendo en la rodilla, el Santo Padre, con pesar, se ve obligado a posponer el viaje apostólico”, anunció el viernes el vocero papal Matteo Bruni en un comunicado.

Bergoglio, de 85 años, arrastra desde inicios de año un fuerte dolor en la rodilla derecha por el que recibe infiltraciones y que ya lo ha obligado a suspender encuentros y a bajar la carga de trabajo para poder rehabilitarse. El viaje a África obligaba al Papa a dar 12 discursos en seis días y a recorrer 15.800 kilómetros en menos de una semana.

A pesar de la dolencia, el Papa por el momento mantiene el viaje previsto a Canadá con visitas a las ciudades de Edmonton, Iqaluit y Quebec entre el 24 y el 30 del mes que viene.

A causa del dolor, el Sumo Pontífice redujo sus actividades y mudó algunas de sus audiencias desde la Biblioteca del segundo piso del Palacio Apostólico al salón de la planta baja de la Domus Santa Marta, en la que vive en el Vaticano. De todos modos, según supo Télam, el pontífice planteó a algunos interlocutores en los últimos días que por el momento no se va a operar de la dolencia.

Fuente Infobae