Se reunieron los integrantes de la Federación Argentina de Municipios, en el marco de la reunión de la Mesa Ejecutiva del Norte Grande AR de la FAM que se desarrolló en Santiago del Estero.

El intendente de Tinogasta; Sebastián Nóblega, integrante del espacio estuvo acompañado por su par de El Rodeo, Armando Seco Santamarina; hijo del histórico dirigente peronista, tres veces senador por el departamento Ambato e intendente de El Rodeo, Armando Seco; quien recibió un emotivo reconocimiento por parte del presidente de la FAM, Fernando Espinoza y todos los intendentes de distintos puntos del país, a su labor y compromiso político e institucional.

“Mi padre fue un hombre que abrazó la política como una herramienta para hacer el bien y al peronismo lo vivió con lealtad y un enorme compromiso con la gente. Sus valores como la solidaridad, la amistad, la fidelidad, sobre todo en momentos difíciles, nos dejó un mandato importante para nuestra generación”, expresó Armando Seco Santamiarina.

Al tiempo que agradeció al intendente Sebastián Nóblega, por haber propuesto este homenaje en representación de los municipios de Catamarca.

“Armando Seco, fue una persona querida y reconocida no solo en el peronismo sino por muchos catamarqueños. Armando Seco, conocía cada rincón de la provincia, hablaba dirigente por dirigente, reconocía en la militancia la base de la construcción política y su hijo sigue su legado en un Municipio, cuyos vecinos lo eligieron durante tres períodos”.

Luego, Nóblega, recibió también la distinción para el ex intendente de Tinogasta, Dr. Néstor Octavio “Pocho” Cerezo, reconocido médico, docente, ex intendente municipal, ex diputado nacional.

Cerezo, de cuna peronista, incursionó desde muy joven en la política a través del Partido Justicialista, su vocación y labor social lo llevaron a la intendencia de Tinogasta en el periodo de 1995 a 1999.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y el vicegobernador José Emilio Neder, dieron la bienvenida a los integrantes y se dio apertura a la Asamblea que permite estrechar vínculos, conocer las realidades de cada una de las Ciudades, definir políticas que acompañen el crecimiento y desarrollo de las comunas.