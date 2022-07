El intendente Dr. Sebastián Nóblega participó de un emotivo reconocimiento al querido ex Intendente Néstor “POCHO” Cerezo otorgado por la Federación Argentina de Municipios y que fue reconocido por todos los presentes.

En un día tan particular el intendente recordó a EVITA , quien para los peronistas tiene un significado muy importante y conjuntamente se hizo entrega del reconocimiento a un gran dirigente, a una gran persona, fundamentalmente alguien que ha trabajado mucho por los tinogasteños y hoy en tiempos muy difíciles es bueno reivindicarlo como figura, debido a que ha trascendido y ha sido un gran Intendente que ha trabajado mucho y hoy vemos sus semillas.

Acompañado por su esposa, hijos y nietos, el Intendente pronunció unas palabras “la verdad es una alegría enorme, un merecido reconocimiento que a uno lo emociona, en lo personal es alguien que nos ha acompañado desde el inicio de nuestra campaña política, que hoy sigue militando desde su trabajo, porque no ha dejado de trabajar como médico y sobre todo pensando en la gente más humilde, el no pudo viajar a Santiago, ha sido muy emotivo porque se ha reconocido a los Ex Intendentes de gran trayectoria de todo el Norte Grande y ahí estaba nuestro Pochito, que fue un ex diputado nacional, un gran Intendente, pero sobre todo una buena persona, un ciudadano Tinogasteño de bien y yo siempre digo que los mejores reconocimientos son los que se hacen en vida, su trabajo, su compromiso y su militancia, que no ha culminado hasta la fecha, que creo que por eso los peronistas y los Tinogasteños, tenemos mucho orgullo de Pocho.”

Asimismo, invitó a la sociedad tinogasteña que le dé un gran reconocimiento porque personas como Pocho trascienden los partidos y como sociedad tenemos que estar orgullosos de que así sea. “Me gustaría leer este reconocimiento que le vamos a entregar porque sintetiza y aclara lo que ha significado su tarea con la gente de la federación argentina, de los municipios, Néstor Cerezo, en reconocimiento al ejemplo de su labor como Intendente de Tinogasta, destacando la defensa de los intereses en su pueblo, ninguna ciudad se salva sola, para mí es un honor y un orgullo poder entregarle este hermoso reconocimiento que bien merecido lo tiene y a su gran familia que la queremos tanto”.

Posteriomente, escuchamos las palabras de Pocho quien dijo estar “muy agradecido y contento al recibir estas cosas, porque son tan importantes y tan lindas en la trayectoria que uno ha llevado, ya hace 23 años. Siempre hemos estado atentos a todo, soy un agradecido desde aquellos tiempos de la gente que me acompañaba, hoy con orgullo los que andamos en la ciudad vemos las obras que en aquellos tiempos hemos podido hacer, más allá de que no teníamos los medios económicos suficientes para llevarlos a cabo, pero con la ayuda de la Nación y nuestro Municipio íbamos consiguiendo los recursos. Hemos tratado siempre de dar repuestas a las diferentes necesidades, yo sinceramente acompaño al Intendente, más en un día como hoy, que hace 70 años que la compañera evita nos ha dejado, quiero agradecerle por esto, he lamentado mucho el no haber podido estar presente, no pude por las actividades que llevo, a toda hora estoy con gente, con el tema enfermedades, sepa que siempre estamos en lo que sea, para siempre apoyar a nuestro partido, a nuestra gente y siempre como decía el General Perón, los humildes, los que no tienen, siempre rezábamos y tenemos esa voluntad de ayudar, más allá de lo difícil que esté el tema, pero ahí estamos siempre”, a lo que el Intendente concluyó pronunciando “que el gran peronismo es eso, no solo es obra y trabajo, sino también es corazón”.