El Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confirmó que mañana martes estará en nuestra provincia una vez más el Presidente Alberto Fernández. Jalil, que está en Belén siendo parte de las celebraciones ancestrales de la Pachamama, informó que la visita sería en el Oeste de la provincia.

“Contento porque viene el Presidente. Hemos propuesto la visita a Tinogasta, Fiambalá, y que después vaya a Capital. Lo está viendo Protocolo de la presidencia”, adelantó Jalil.

“Es muy bueno que venga nuestro presidente, a Catamarca la ha ayudado mucho, con viviendas, mucha obra pública en un momento muy complejo, así que es una buena medida que venga y vea todas las obras que estamos haciendo en el Oeste, en el Valle Central, en el Este, las rutas, las plantas de cloacas; también está previsto visitar una minera en Fiambalá”, informó.

Jalil estimó que la visita presidencial sería en horas de la mañana y que se están definiendo los detalles. Además, respaldó una vez más a Fernández en un momento complejo a nivel país.

“Estamos confiados en que las cosas van a mejorar, Catamarca viene mejorando en el empleo privado todos los meses y es muy importante que los conflictos internacional es se empiecen a solucionar porque eso nos ha traído un desequilibrio en los precios”.

“La gente no va a reconocer el Oeste”

Jalil se defendió de los cuestionamientos a los informes de crecimiento en empleo registrado y ponderó el uso de recursos aportados por las mineras.

“De cobrar el 1,5 pasamos al 3,5, con un fideicomiso. Al Oeste en dos años la gente no lo va a reconocer”, vaticinó, confiado.

“He conversado con gente que iba a Antofagasta de la Sierra y era muy duro porque eran todos caminos de tierra, y a fines del año que viene todo el camino va a estar asfaltado, ya hemos hecho los puentes, todos con fondos de minería. Ayer han comenzado la segunda etapa de la hostería de Antofagasta, la gente se va a sorprender el cambio que va a tener Oeste catamarqueño por las obras que son resultado de las regalías mineras y del fideicomiso”, indicó el Gobernador.

“Hay ex intendentes que tampoco no pueden explicar qué han hecho con las regalías”, recordó a modo de contestación. “Con el nuevo esquema minería que se ha hecho, donde se discute con todos los ciudadanos por pueblo, se van a ver los resultados el día de hoy. Los índices que se ponen en duda están registrados y en los informes. Es preferible no hablar con los funcionarios sino hablar con la Cámara de la Construcción”, recomendó.

Otras frases de Jalil

«Yo estoy en Belén saliendo para Laguna Blanca, donde vamos a proponer la creación de la municipalidad junto con las comunidades, algo que es una deuda pendiente sobre todo por la lejanía, que tengan su independencia, su presupuesto y lograr una mejor calidad de vida»

“Le hemos hecho una propuesta a los médicos pediatras y esperemos que la semana que viene, que los vamos a convocar, esté todo solucionado”

“Hay que ser prudentes porque la situación es compleja, pero somos del dialogo y la semana que viene vamos a tener reuniones. Estamos dispuestos a ir solucionando los problemas. El dialogo tiene que ser fundamental”

“La semana que viene va a estar definida la ministra o el ministro de Gobierno. Lo más seguro es que sea una mujer”

“La incorporación de Sergio Massa le va a dar otra impronta al Gobierno. Tiene que armar su gabinete con gente de confianza. Yo hago lo mismo en la provincia, decido al ministro pero los que tienen que decidir sus secretarios son los ministros”

Fuente El Ancasti Digital