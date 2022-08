La Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó este 2 de agosto el programa oficial del viaje apostólico que el Papa Francisco hará a Kasajistán del 13 al 15 de septiembre de 2022.

Kazajistán había sido propuesto como un posible país que podría servir de sede neutral para un nuevo encuentro entre el Papa Francisco y el Patriarca Ortodoxo Kirill de Moscú.

En esta línea, el programa del viaje apostólico prevé que el miércoles 14 de septiembre el Papa Francisco se reunirá “en privado con algunos líderes religiosos” pero no indica con quienes.

A continuación, publicamos el programa del viaje del Papa a Kasajistán:

Martes 13 de septiembre

ROMA – NUR-SULTAN

7:15 a.m. Partida del aeropuerto internacional de Roma / Fiumicino hacia Nur-Sultan.

5:45 p.m. Llegada al aeropuerto internacional de Nur-Sultan en Kasajistán. Recibimiento oficial.

6:30 p.m. Ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial en Nur-Sultan.

6:45 p.m. Visita de cortesía al presidente de la República de Kasajistán.

7:30 p.m. Encuentro con las autoridades, con la sociedad civil y con el Cuerpo Diplomático en el «Qazaq Concert Hall». Allí el Santo Padre pronunciará su primer discurso del viaje.

Miércoles 14 de septiembre

NUR-SULTAN

10:00 a.m. Oración en silencio de los líderes religiosos. Apertura y sesión plenaria del “VII Congress of leaders of world and traditional religions” en el “Palacio de la Paz y la Reconciliación”. Discurso del Papa Francisco.

12:00 p.m. Encuentros privados del Papa con algunos líderes religiosos en el “Palacio de la Paz y la Reconciliación”.

4:45 p.m. Santa Misa en la plaza de la Expo. Homilía del Papa Francisco.

Jueves 15 de septiembre

NUR-SULTAN – ROMA

9:00 a.m. Encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica.

10:30 a.m. Encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y operadores pastorales en la Catedral Madre de Dios del Perpetuo Socorro. Discurso del Papa Francisco.

5:00 p.m. Lectura de la Declaración final y conclusiones del Congreso en el “Palacio de la Paz y la Reconciliación”. Discurso del Papa Francisco.

4:15 p.m. Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Nur-Sultan.

4:45 p.m. Partida en avión del aeropuerto de Nur-Sultan hacia Roma.

8:15 p.m. Llegada al aeropuerto internacional de Roma / Fiumicino.