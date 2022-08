Los tráileres del Programa Construir Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, arribaron a Tinogasta junto a un equipo de profesionales para brindar Talleres y Capacitaciones sobre Bullying, Grooming, Ciberdelitos y otros tipos de violencias.

La actividad, coordinada por el Ministerio de Seguridad de Catamarca y el Municipio de Tinogasta, inició a horas 09:30 con el primer taller de la jornada en la Escuela Agro Técnica (ex cerca), en la oportunidad se habló sobre la prevención en Grooming, Ciberdelitos y otras violencias, contando con la participación de todo el alumnado y docentes del establecimiento escolar.

Luego los profesionales, se trasladaron a la Escuela Secundaria de Comercio N°14, allí con la presencia de los estudiantes, docentes y directivos, se desarrolló el taller sobre la Prevención de Noviazgos Violentos.

Finalizando la jornada a las 13:00 horas con un encuentro sobre Prevención del Delito y la Violencia hacia Personas Adultas Mayores; esto se desarrolló en el aula móvil de los tráileres ubicados en la plaza principal de la ciudad, en la oportunidad estuvieron presentes, la Secretaria de Gobierno, Lic. Natalia Ibáñez, el Secretario de Servicios Públicos, Alejandro Miranda, la profesora Ailen Moreno, Directora de Políticas Juveniles dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Hábitat Social, la Directora de Participación Ciudadana, Lic. Yamila Fereyra, Personal de Defensa Civil, la Directora de Políticas de Inclusivas, Gabriela Siarez, Personal del SEySAM, y Personal de la Residencia de Adultos Mayores de Tinogasta.

Esta iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, tiene como fin concientizar y brindar herramientas para el abordaje y prevención de los delitos y las violencias, garantizando la seguridad. Y forman parte de una herramienta de política pública para la prevención del delito y las violencias mediante acciones multiagenciales, que propicien la participación ciudadana, a través del fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de los Gobiernos Municipales en materia de seguridad.

En este orden, Verónica Jiménez, capacitadora del Ministerio de Seguridad de la Nación, expresó; “Estuvimos desarrollando en algunos colegios temas como noviazgos violentos, bullying y grooming, ahora en el aula virtual, también estuvimos ofreciendo el taller de prevención de delitos en personas mayores”.

“En las escuelas fue algo particular, porque asisten muchos jóvenes y también participaron los docentes y directivos, eso es muy importante debido a que a las problemáticas los chicos no pueden resolverlas solos, necesitan si o si del apoyo del adulto y que los directivos se puedan hacer presentes para tomar conciencia de que es una problemática que nos incluye a todos y tomar las herramientas que hoy estamos ofreciendo a través del Ministerio de Seguridad y Nación sirve para que puedan capacitar a otros, también ayudar a aquellos que hoy necesitan salir del bullying, un noviazgo problemático, un noviazgo violento y poder concientizar a toda la comunidad.”

Jiménez, resaltó sobre la problemática que se encontraron con estos talleres que ofrecieron; «Desde mi lugar me asombró mucho el tema de bullying con los chicos más pequeños, como algo que parece tan simple como una broma o un chiste, en realidad va mucho más allá del daño psicológico que genera en aquel que es víctima, tuve una buena respuesta al dar el taller, desde el lugar de poder comprometerse a cambiar esta situación, trabajar en la escuela generando actividades para poder empezar a prevenir, a enseñar y a concientizar que el bullying no es un juego, no es un chiste sino que realmente es un tipo de violencia y de maltrato”.

“Nuestra tarea y principal objetivo es prevenir, dejar las herramientas y que cada lugar pueda trabajar las problemáticas, llevamos estadísticas, hemos llevado charlas a más de 40 mil personas, en más de 15 provincias que hemos visitado y contar con la respuesta de la gente, que puedan venir, escuchar y después trabajarlo o replicar el taller a otros es importante.” subrayó

“En el aula móvil se ha realizado una charla muy importante que es la de violencia para el adulto mayor en donde se pudo concientizar a otros de que podemos todos juntos trabajar y generar una red, que no solamente se puede mejorar la vida del adulto mayor sino la de todos, si tenemos una sociedad que va mejorando y vamos viendo nosotros la evolución, eso nos da más ganas de vivir en nuestra comunidad.” finalizó Jiménez.

