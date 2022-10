El astro argentino Lionel Messi confirmó que el de Qatar será su último Mundial con la Selección y aseguró que tiene «un poco de ansiedad y nervios», aunque remarcó que el equipo llega «en un buen momento por cómo se dieron todas las cosas».

Ante la consulta sobre si será su última cita mundialista con la camiseta albiceleste, Messi respondió en una entrevista para la sección «En Primera Persona» de Star+: «Sí, seguramente sí… Seguramente sí».

Además, expresó: «Hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo. Ansiedad de querer que sea ya y los nervios de decir ‘bueno, ya estamos ahí, qué va a pasar, es el último, cómo nos va a ir’. Por un lado no vemos la hora de que llegue y por el otro está el cagazo de querer que nos vaya bien».

«Llegamos en un buen momento por cómo se dieron todas las cosas, con un grupo muy armado, muy fuerte. Pero después en un Mundial puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos, por eso es tan difícil y tan especial un Mundial, porque no siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba», continuó la «Pulga».

En esa línea, sostuvo: «No sé si somos los grandes candidatos, pero Argentina de por sí es candidata siempre por la historia, por lo que significa, más ahora en el momento que llegamos, pero no somos los máximos favoritos. Creo que hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy, pero estamos ahí cerquita».

En cuanto a su actualidad personal, el rosarino señaló: «La verdad que me siento bien físicamente, pude hacer una pre temporada muy buena este año, que no la había hecho el anterior. El año anterior, por cómo se dio todo, empecé a entrenarme tarde y a jugar después de un par de fechas, sin ritmo. Después fui para la Selección y cuando volví tuve una lesión en el medio, nunca terminé de arrancar».

«La pre temporada de este verano fue fundamental para empezar de otra manera y cómo llegué a este año también, con otra cabeza, con otra mentalidad y con mucha ilusión», agregó.

Elogios para Scaloni

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, también llenó de elogios al entrenador Lionel Scaloni y remarcó que «no fue fácil el proceso que le tocó agarrar», al tiempo que afirmó que extraña a su ex compañero y amigo Sergio Agüero en las concentraciones.

«Scaloni es una persona muy cercana, que habla muchísimo con el jugador, que intenta estar siempre para lo que sea. Es una persona que lo vive muchísimo, trabaja por y para el fútbol, le encanta lo que hace y sufre muchísimo los partidos», expresó Messi en una entrevista con «En Primera Persona» de Star+.

Además, agregó sobre el DT: «Se merece todo lo que vivió porque no fue fácil el proceso que le tocó agarrar. Él fue el que armó todo esto».

Extraña al «Kun»

Respecto a Agüero, Messi manifestó: «Obvio que extraño al Kun, dormía con él, fueron muchos años de concentración, tenemos una amistad».

«Ahora se soltó más, hubo momentos en los que estaba más tranquilo o pensativo, ahora no le importa nada. Lo que piensa lo dice, él vive de esa manera, siempre fue un inconsciente lindo porque no tiene maldad alguna. Es un ser humano espectacular. Siempre que habla se manda alguna, a veces no mide, pero lo hace de inocente», cerró.

La Selección sigue en el podio

La Selección argentina permanece en el tercer puesto del ranking FIFA tras la última actualización de cara al Mundial de Qatar 2022, detrás de Brasil y Bélgica, que ocupan las dos primeras posiciones.

En septiembre se llevó a cabo la última fecha FIFA con 53 partidos de UEFA Nations League y 119 amistosos de preparación para la cita mundialista, por lo que los resultados impactaron en el ranking.

Argentina logró dos victorias por 3-0 ante Honduras y Jamaica en Miami y Nueva York, respectivamente, por lo que el conjunto de Scaloni continúa tercero en el podio.

El siguiente es el top ten del ranking FIFA:

1- Brasil: 1841.3

2- Bélgica: 1816.71

3- Argentina: 1773.88

4- Francia: 1759.78

5 – Inglaterra: 1728.47

6 -Italia: 1726.14

7 -España: 1715.22

8- Países Bajos: 1694.51

9- Portugal: 1676.56

10 – Dinamarca: 1666.57.

Fuente El Ancasti Digital