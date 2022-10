Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de Prevención Contra el Cáncer de Mama, en este marco el Equipo del SEySAM, realizó un acto memorable con el fin de crear conciencia en las mujeres sobre la importancia que tiene realizarse el auto examen para detectar esta enfermedad, y acudir a los controles médicos de manera periódica.

En este sentido, el Intendente Sebastián Nóblega, en compañía de la Directora del SEySAM Viviana Castro, participó de la Jornada de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama.

Las actividades se realizaron en la plaza 25 de Mayo, dónde también estuvieron presentes, Micaela Sánchez Malcolm, Secretaria de Innovación Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, María del Pilar Araneta, Directora a cargo del Programa Punto Digital, el Senador Provincial José Alaniz Andrada, la Directora del Área Programatica N°10, Dra. Danisa Córdoba, el Secretario de Obras Públicas, Ernesto Andrada, la Secretaria de Gobierno, Natalia Ibáñez, la Secretaria de Planificación y Desarrollo Arq. Erika Peralta.

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue determinada que cada 19 de octubre, se la fecha para crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

El cáncer de mama representa la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial y según la OMS es el tipo de cáncer más común, con más de 2,2 millones de casos en 2020.

En la oportunidad, las autoridades encabezada por el Intendente Nóblega, recorrieron los diferentes stand de las diversas instituciones que se hicieron presentes, dónde brindaban información sobre la concientización y prevención del cáncer de mama.

La Directora del SEySAM, Viviana Castro, expresó “hemos invitado a todas las instituciones de nuestro departamento, les quiero agradecer enormemente a ellas y al público en general que se ha acercado, la idea es no seguir perdiendo mujeres en nuestro departamento, sumar más conciencia, saber que tenemos herramientas, como el auto examen, que tenemos para hacernos las mamografías acá en el departamento y bueno queremos llegar a todas las mujeres Tinogasteñas».

«Muchísimas instituciones se han acercado y han mostrado su stand, la verdad que nos hemos sentido muy acompañados desde el SEySAM con esta jornada porque todos han podido participar, es tan importante saber cuáles son los síntomas, cuando nos podemos hacer una mamografía y bueno, toda esa información hoy estuvo reflejada acá”. Finalizó Castró

En este sentido desde las diversas postas sanitarias y SEySAM, hacen un relevamiento que mediante el Programa «MAS SALUD» permite llegar a las diferentes partes del departamento y a través de este, ayudar a todas aquellas personas que, de tener alguna anomalía, necesiten que se las asista y acompañe debido a que estamos todos en esta lucha. Esta enfermedad no solamente afecta a mujeres sino que también ataca a hombres, que estadísticamente los casos se dan en menor medida pero también pueden llegar a padecerlo.

Al respecto, la Licenciada en Bio-Imagen, Belkys Sueldo, manifestó la importancia que tiene realizarse una mamografía y pidió a la comunidad que se acerquen por el Hospital Zonal de Tinogasta, donde de Lunes a Viernes, de 10 a 12 hs pueden realizarse lo estudios. Comentó además que la documentación o requisitos que se piden a los pacientes consisten en fotocopia de DNI, pedido médico, carnet de obra social o negativa de Anses, explicó también que se dan turnos programados y el rango de edad para realizar el estudio de una mamografía es a partir de los 40 años y en caso de pacientes menores de esa edad pueden realizarlo con ecografía mamaría previa.

En nuestra jurisdicción el uso del mamógrafo comenzó en el año 2018, al llevar varios años trabajando y atendiendo a pacientes, la Licenciada Sueldo, manifestó; “en 2019 y 2020 pudimos observar que bajó el índice de cáncer de mama en Tinogasta pero ahora lo que nos tiene un poquito preocupadas es que en este último año, hemos recibido muchas pacientes de 30 años en adelante con principios de cáncer de mama».

Además dijo; «Las causas lamentablemente no están prescriptas, por lo tanto es importante prestar atención, realizar controles cada 6 meses, observar mis mamas, hacer la palpación, ir a la ginecóloga y sobre todo tener hábitos de vida saludables porque influye mucho el hecho de que las personas sean alcohólicas, que no lleven una vida sana, que no hagan ejercicio, todo eso va a predisponer a que nuestras células normales se vuelvan cancerosas, pero si son pacientes que nunca tuvieron una línea de riesgo, ni antecedentes es recomendable, una vez por año realizarse la mamografía».

«La realidad es que deberíamos estar atentos e informados todos los días sobre nuestra salud para que no nos sorprenda a futuro, es muy triste ver pacientes jóvenes que a veces no tienen ninguna molestia, ningún síntoma y que nunca se realizaron controles en su debido momento, por ello es muy importante y recalco esto, que todas las mujeres de Tinogasta se realicen los estudios». Finalizó Sueldo

Equipo De Prensa & Comunicación

Municipio De Tinogasta