En la segunda jornada de competencia de los Juegos Evita en Mar del Plata, la Delegación de Catamarca sigue cosechando preseas para su medallero. Cuatro fueron en deporte convencional (dos oro, una plata y un bronce) y cuatro en deporte adaptado (tres oro y una plata).

La primera medalla dorada la conquistó Facundo Diez Gómez (de Belén) en atletismo en la prueba de Salto en largo Masculino Sub 17, con una marca de 6,45 metros para ser el mejor.

El ciclismo también tuvo una gran jornada para los Catamarqueños, ya que en MTB conquistó la dorada Maite Ovejero y Tomás Mendizábal la de bronce, ambos de Capital.

En tanto que Guadalupe Díaz (Capital) repitió podio como el martes, esta vez logrando la medalla de plata con su segundo puesto en pista Scratch Sub 16 Femenino.

Con la organización de la Dirección de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación, los atletas Catamarqueños están representando de gran manera a la Provincia. En Deporte Adaptado, también se sumaron medallas. En natación, Tomás Monjes (motor) logró el oro en los 25 metros espalda, y Xelena Bazán Bonzone (intelectual) lo logró por partida doble en 25 metros espalda y 25 metros mariposa, además de plata en posta 25 metros libre. En lanzamiento de bala, Sofía Salgado (parálisis cerebral) conquistó una plateada. En Goalball, Micata (equipo conformado entre Catamarca y Misiones) ganó por 21-6 a Chaco y los representantes de Básquet ganaron a Chaco 5-3 y perdieron con Misiones-San Luis por 12-4.

Básquet, entre los ocho

Luego de su victoria ante La Pampa, el Básquet Masculino Sub 17 repitió triunfo ante Formosa (69-68) y clasificó primero en su zona. Hoy jugará en la fase final. Por su parte, el Masculino 3×3 Sub 16 y Femenino 5×5 Sub 17 cayeron con Santiago del Estero y Jujuy, respectivamente.

En Básquet, festejó el Femenino 3×3 Sub 14 (12-3 a Santiago del Estero, y cayó 4-8 con Formosa), el Femenino 5×5 Sub 15 (56-24 con Formosa) y el Masculino 5×5 Sub 15 (82-29 ante Neuquén). También tuvieron su competencia el Femenino 3×3 Sub 16 y el Masculino 3×3 Sub 14.

El Futsal Femenino Sub 16 finalizó ayer primero en su zona y está dentro de los ocho mejores. Por su parte, el Femenino Sub 14 derrotó 4-3 a Formosa. Pasando al Fútbol, en Masculino Sub 16, los santarroseños derrotaron 3-0 a Neuquén. En Mixto Sub 14, superaron por 1-0 a Chubut.

También tuvieron sus participaciones hoy el Voley, en sus divisiones Femenino Sub 15 y Sub 17; Masculino Sub 165 y Sub 17; y de Plata Masculino Sub 14; también el Handball, en Masculino Sub 16 y Playa Masculino Sub 16; Hockey Femenino Sub 14; y Tenis de Mesa Masculino Sub 14, tanto en individual como en pareja.

Otros resultados

En tanto que en Lucha Libre Femenina, Tiziana Pihuala (41 kg) venció a Buenos Aires; y Belén Solohaga (45 Kg.) tuvo dos victorias (Jujuy y Buenos Aires) y una derrota (San Luis). En Masculino, Juan Batallán (44 Kg.) obtuvo tres triunfos ante Tucumán, Entre Ríos y San Luis; y Leonel Toledo (53 Kg.) no lograr la victoria.

Por el lado de Lucha Grecorromana, Thiago Atencio (48 Kg.) fue doble ganador en la jornada ante Tucumán y Misiones, y el martes le ganó a Tierra del Fuego. Juan Batallán (44 kg) le ganó a La Rioja. Ulises Ortíz (38 kg), Elías Toledo (53 kg) y Silvestre Vega (66 kg) no pudieron festejar en su debut.

En karate, en Kumite Femenino, en la categoría -45 kg, Federica Villagra obtuvo una victoria y una derrota (ambas con Mendoza); dentro de -50 kg, Giovanna Peralta derrotó a Misiones; en -54 kg, Valentina Juárez le ganó a Ciudad de Buenos Aires; Fiorella Ortega, en +54 kg, triunfó ante Santa Fe. Por su parte, en Masculino, en -70 kg, Facundo Leiva y en -54 kg Franco Bertelli, cayeron ante Córdoba. En Kata, ganaron Alexia Garay (a Entre Ríos) y Valentino Rodríguez (a Mendoza).

En Boxeo Sub 16, en la categoría hasta 52 Kg., Fabrizio Bazán venció por RSC (Referí suspende combate) a Misiones, y en hasta 57 Kg. ganó Néstor López por puntos a Salta.

En tanto que en Tiro con Arco, en la tirada por equipos, Catamarca alcanzó la quinta posición mientras que mañana sigue con la tirada individual.

Los representantes de Ajedrez continúan su participación por individual y por equipos.

Fuente El Ancasti Digital