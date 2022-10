Este viernes se disputa la cuarta jornada de competencia de los Juegos Nacionales Evita, con la presencia de la Delegación Catamarqueña, bajo la organización de la Dirección de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación. Comienzan a definirse las etapas definitorias.

Dentro de Patinaje Artístico, en Sub 14 Infantil en la instancia final, Zaira Jez finalizó 18° y Atina Tobias fue 29° sobre 45 patinadoras. En tanto que en Sub 14 Juvenil, Ámbar Arévalo Ámbar se clasificó 24° y Amelia Vega, 40°. Ajedrez concluyó su torneo individual, y durante esta mañana se completa el certamen por equipos. Se destacaron Ludmila Salgado de Laguna Blanca (Belén) en Sub 14 y Paulina Quijano (Capital) en Sub 16, con 4 y 4 1/2, respectivamente, sobre 7.

En Deporte Adaptado

La cosecha de medallas también se extiende en Deporte Adaptado. En el final de la jornada del miércoles y en la acción del jueves, sumaron en Atletismo, preseas doradas: Magalí Contreras (parálisis cerebral) en Salto en Largo y 80 metros Sub 16; Victoria Contreras (Motor) en Lanzamiento de Bala Sub 18; Ayelén Herrera (PC) en Lanzamiento de Bala Sub 18; Sofía Salgado (PC) en 150 metros Sub 16; Gerónimo Tarifa (PC) en Lanzamiento de Bala Sub 14; y Jeremías Bustos (Motor) en Lanzamiento de Bala Sub 16 y 80 metros. Plata sumaron Benjamín Valdez (Motor), Lanzamiento Bala y 80 metros Sub 16; Nicolás Coronel (PC), Salto en Largo y 80 metros Sub 16; y Celeste Mansilla (PC), Salto en Largo y 80 metros Sub 16; y Simón Aredes (PC), Lanzamiento de Bala. Tamara Silva (Visual) sumó un bronce en Salto en Largo Sub 18. En Natación Adaptada, Tomás Monjes (motor) sumó un nuevo oro en 50 metros espalda y Xelena Bazán Bonzone (intelectual), en 50 metros Libre.

Deportes Colectivos

Buscarán su pase a las semifinales de la Copa de Oro Futsal Femenino Sub 16; y también Karate, Judo, Taekwondo, y los boxeadores Néstor López (57 Kg.), Fabrizio Bazán (52 Kg.) y Maximiliano Bustamante (48 Kg) buscarán avanzar a a final.

Por el nuevo formato de juego, Voley Femenino Sub 17 define en su partido de hoy cómo sigue su participación. Además, continúan con su participación en la Copa de Plata el Voley Masculino Sub 15, Futsal Femenino Sub 14 y Rugby Masculino.

