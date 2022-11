Camiones y seguidores de Jair Bolsonaro siguen cortando rutas en varios estados de Brasil por segundo día consecutivo, en rechazo por la victoria en las elecciones presidenciales de Lula da Silva.

Hay más de 400 bloqueos totales o parciales en al menos 23 de los 27 estados brasileños y en la capital económica del país, San Pablo. Incluso algunos de los cortes están dificultando el acceso al aeropuerto de Guarulhos, que es el de mayor tránsito aéreo del país, lo que ha provocado la cancelación de al menos 25 vuelos, según informó la empresa concesionaria.

Durante la tarde de este martes, Bolsonaro brindó una brevísima conferencia de prensa en donde agradeció a los militantes, pero pidió que liberen la circulación.

“Quiero empezar agradeciendo a los 50 millones que me votaron el último 30 de octubre. Los actuales movimientos populares son fruto de la indignación y el resentimiento de injusticia de cómo ocurrió el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda y no pueden perjudicar a la población con la destrucción de patrimonio, impidiendo el libre tránsito”, dijo.

A pesar de estos dichos, los manifestantes anunciaron que no se irán.

Los gobernadores de los estados brasileños de Minas Gerais, San Pablo y Río de Janeiro, entre otros, dispusieron desalojar los cortes de ruta después de que la corte suprema definiera sanciones para quienes se resistan. La decisión de movilizar a la Policía Militar se adoptó después que el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenara desbloquear las rutas a la Policía Federal de Carreteras.

Las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para liberar las distintas carreteras tomadas en todo el país.

Los camioneros alegan que hubo “fraude” en las presidenciales, postura que defendió Bolsonaro antes de la celebración de los comicios, pues considera, sin pruebas, que el sistema electrónico de votación propicia las “trampas” y está “obsoleto” y “anticuado.

El Gobernador de San Pablo empleará “toda la fuerza necesaria” contra camioneros bolsonaristas

El gobernador de San Pablo, Rodrigo Garcia, anunció este martes que usará “toda la fuerza necesaria” contra los camioneros bolsonaristas que están bloqueando rutas de la región.

”Las elecciones acabaron, vivimos en un país democrático (…) Existe un resultado de las urnas y tenemos un presidente electo, que es Lula”, afirmó Garcia en un pronunciamiento a la prensa, en San Pablo.

Sin embargo, ya pasaron más de 36 horas desde el resultado oficial y Bolsonaro aún no se pronunció oficialmente la ajustada victoria de Lula (50,9%-49,1%), que fue reconocida por varios aliados del gobierno, además de numerosos jefes de Estado extranjeros.

El estado que registraba más bloqueos era Santa Catarina (sur), donde Bolsonaro obtuvo un apoyo de casi 70% de los votos.

El Tribunal Supremo ordenó liberar las rutas

La policía del Distrito Federal restringió desde el lunes en Brasilia el acceso de vehículos a la Plaza de los Tres Poderes, donde se ubican los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, como medida “preventiva” ante posibles manifestaciones convocadas por las redes.

Un juez de la corte suprema determinó el lunes por la noche la “inmediata des obstrucción de las rutas y vías públicas”, informó el Supremo Tribunal Federal en un comunicado.

Y ordenó que la PRF tome “todas las medidas” necesarias para liberar los caminos, bajo pena de imponer una multa a su director general, o de que sea preso por “desobediencia”.

El Gobernador de San Pablo, el estado más rico y poblado del país, declaró que buscaron “dialogar y negociar con esos manifestantes” para que desobstruyeran las rutas, pero que a partir de ahora van a “aplicar” lo que determinó la Justicia.

En este contexto, anunció “multas de 100.000 reales (casi 20.000 dólares) por hora y por vehículo”.

También activarán a la Policía Militarizada, cuya gestión es competencia de los gobiernos regionales, para “fichar” y “detener” a aquellos que se “resistan” a desobstruir las rutas.

”Vamos a emplear toda la fuerza necesaria”, incluyendo “tropas de choque”, sentenció.

García, quien apoyó a Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, fue firme en sus declaraciones e insistió en que “ninguna manifestación hará que la democracia retroceda”.

”Sao Paulo respeta la democracia y el estado democrático de Derecho”, y no permitirá “manifestaciones en las que no se reconozca el resultado de las elecciones”.

Fuente La Unión Digital