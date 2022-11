El Municipio de Tinogasta dio apertura a la Temporada en el Natatorio Municipal, días atrás dieron inicio las actividades, cuya coordinación estará a cargo del Profesor Luis Castro.

La invitación se hace extensiva a toda la comunidad y las clases se desarrollarán los días Lunes, Miércoles y Viernes a partir de las 15:00 hs.

En este sentido, el Profesor Luis Castro, Coordinador del Natatorio Municipal del Polideportivo El Gigante, se refirió al comienzo de las clases y dijo; “estamos iniciando las actividades con muchas expectativas, con muchas ansias, podemos concretar lo que se puso de manifiesto con mucho entusiasmo, tuvimos muy buena convocatoria de alumnos y si esto sigue así yo creo que todo está planteado para que sea un éxito”.

Respecto a cómo se han diagramado las actividades reveló que la idea fundamental es comenzar y dar inicio a las mismas, en relación a los horarios aún no está del todo establecido, ya que se definirán de acuerdo a la cantidad de gente que se inscriba para así informar los horarios nuevos y niveles.

En cuanto a las edades, Castro manifestó que “la natación no tiene edad, no tiene condiciones físicas, está abierto a todo público, en este inicio me tocó estar con personas de 13 a 50 – 60 años, es esto la natación, lleva a esto, a juntar todo tipo de personas. Una vez definidos los grupos, se dividirán de acuerdo a la edad, el objetivo, a la condición física, es decir si son principiantes o si son nadadores, básicamente es esto, pero está abierto a todo tipo de personas».

Además dijo que «para mí sería un desafío muy grande sacar buenos competidores o nadadores, en otra provincia ya me tocó hacerlo, ya tuve nadadores que hoy están en la Pre Selección Argentina, trabajé con equipos pre competitivos, equipos de competición y todo mi conocimiento lo quiero volcar acá, para poder llevar esto adelante, siempre digo que Tinogasta es un buen lugar, que tiene un buen semillero en todos los deportes, que mejor que en natación, la verdad es que es un desafío que nunca se dio, sí sé que en verano por temporadas pero nunca en forma progresiva. Está bueno darle forma y trabajar con un proyecto, que eso lo va a ir marcando el tiempo y bueno, el equipo que se pueda llegar a armar aquí dentro del natatorio”.

Orgullo Tinogasteño

El entrenador resaltó las condiciones del natatorio: “Es un orgullo para mí, en todos mis años de profesión, nunca ejercí en Tinogasta, siempre me tocó ejercer afuera y el año pasado cuando me vine a vivir lo veía como algo muy lejano, sabía que iba a ser un éxito porque es un desafío bastante grande, pero es un orgullo la verdad, no tan solo el natatorio sino el PoliDeportivo, son cosas que van a enriquecer el Deporte Tinogasteño y si está todo así, con la calidad deportiva de los niños y el apoyo de los padres, del municipio y demás, tenemos que tener muchos deportistas destacados, ese es un trabajo a futuro en el cuál vamos a empezar desde donde me toca estar a mí y seguramente lo va a hacer cada profe desde su área para poder explotarlos bien a nuestros alumnos ósea que nos den lo mejor para que todo sea un éxito».

Finalmente, Castro remarcó que «las primeras semanas de diciembre queremos dar inicio con todas las actividades, hoy por hoy estamos con nadadores, pero la idea es que todo se empiece a mover, así que estamos con muy buenas expectativas, tuvimos mucha cantidad de alumnos, más de lo que imaginábamos, estamos súper contentos. Quiero agradecer al Intendente Sebastián Nóblega y al Secretario de Deporte, Oscar Bordón por haber depositado la confianza en mí, así que yo creo que esto va para grandes cosas y por supuesto que hay que trabajar”.

Equipo De Prensa & Comunicación

Municipio De Tinogasta