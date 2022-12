Otro dramático traslado sucedió en Fiambalá cuando las autoridades tomaron conocimiento el lunes que un poblador bajaba a un chico de 14 años que había sufrido un accidente, desde el paraje San Francisco, un lejano puesto pre cordillerano que limita con la provincia de La Rioja y a donde no llegan los vehículos. El operativo, coordinado por Defensa Civil y el Municipio de Fiambalá, habría comenzado apenas tomaron conocimiento del hecho ya que dispusieron todo para el traslado, arribando el joven a las 3 de la madrugada del martes al Hospital, donde fue asistido por su dolencia. El hecho conmueve otra vez, ya que el tío del muchacho caminó cerca de 12 horas para entregar una carta a un viajero en plena Ruta Nacional Nº 60 y éste acercó la nota hasta el familiar que avisó de inmediato lo sucedido.

Todo comenzó cuando el chico, en la mañana del lunes, habría caído de un caballo y se dañó el brazo en la estancia San Francisco, un puesto precordillerano distante a más de 80 kilómetros de Fiambalá, zona de montaña de difícil acceso. A partir de allí todo fue una odisea para el pequeño y su tío, quien lo bajó caminando y el chico a caballo (según se supo), pasaron por río La troya y luego habrían seguido a paso lento hasta una zona donde llegan las camionetas 4×4, desde allí para agilizar y según cuentan los pobladores, al llegar a la Ruta Nacional Nº 60 enviaron una carta y con el papel, la esperanza de poder ser rescatados.

Una vez que la Jefa Comunal Roxana Paulón tomó conocimiento en la tarde del lunes, ordenó el urgente operativo de rescate y traslado, llegó a la zona una ambulancia preparada a las 22 horas del lunes y luego, a las 3 de la madrugada del martes, el chico ingresó al Hospital Luis Agote.

La Médica Valeria Castro, quien recibió al jovencito accidentado, explicó la sorpresa que se llevó al ver cómo el tío del chico lo había entablillado inmovilizando de manera correcta el brazo, lo que ayudará a una recuperación plena.

El tío inmovilizó el brazo de una forma ancestral con tablas y telas

“El chico ingresó colaborativo y me asombró la protección para retener que no se moviera la fractura, el joven pasó a radiológica, ingresó con fractura del humero y leve desplazamiento, hicimos una vía, pusimos analgésico y se lo preparó para derivarlo a Tinogasta porque pertenece a El Puesto, contó que estaba de vacaciones pero pertenece a El Puesto y allí va a la escuela. El joven no corría riesgo porque el tío hizo una maniobra muy buena, le armó con tablitas tipo férula y con telas hizo que el brazo se inmovilizara. El chico está fuera de peligro y fue derivado a Tinogasta porque somos áreas separadas y se encargará el Área Nº10”, explicó la médica.

Finalmente, se conoció que el jovencito se recupera favorablemente en Tinogasta, aunque no se descartaba enviarlo a esta Ciudad Capital.

Sin Helicóptero

Como en cada traslado urgente de pobladores que salen en busca de ayuda desde un paraje, ya sea en angarillas o en lomo de un animal, se recuerda la necesidad de que la provincia cuente con un helicóptero que acuda ante este tipo de emergencias que se da justamente en zonas alejadas.

Fuente El Ancasti Digital