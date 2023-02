En Tinogasta, el Intendente Sebastián Nóblega (FT) cumplirá su segundo mandato consecutivo y deberá dejar el cargo, tal como lo establece su Carta Orgánica Municipal. En este municipio se dio la particularidad de que desde el regreso de la democracia nunca hubo reelecciones y la de Nóblega en 2019 fue la primera. Ahora, por su participación entre los Intendentes, el Tinogasteño se posiciona a Nivel Provincial e incluso ya tuvo un guiño del Gobernador Raúl Jalil.

En marzo del año pasado, cuando el Intendente de FME, Guillermo Ferreyra (FT), anunció sobre la posibilidad de buscar un tercer mandato por un fallo judicial respecto de su COM, el Tnogasteño Sebastián Nóblega tomó distancia y se comprometió a respetar la norma de su municipio y se mostró “muy agradecido con la gente”, ya que le permitió ser el Primer Intendente de Tinogasta en reelegir.

Nóblega, además, cuenta con los números en el Concejo Deliberante para el caso de que quisiera reformar su Carta Orgánica, cosa que no ha hecho y no ha insinuado. Ante el cierre de su gestión, el intendente se encontró con un guiño muy importante por parte del Gobernador Raúl Jalil, que en diciembre pasado lo proyectó a Nivel Provincial tras acompañarlo en un acto. “Se lo va a extrañar a Sebastián. No se va a quedar descansando un dirigente provincial como él así nomas, seguramente continuará trabajando en otro lugar. Es un gran dirigente político, estuvo y está muy involucrado en el que hacer de Tinogasta, y sin dudas que creo que ya es un dirigente a Nivel Provincial. Nuestro espacio político necesita de dirigentes del Interior y Sebastián es uno de ellos”, remarcó Jalil por entonces.

Nóblega actualmente es vocal de la Federación Argentina de Municipios y consiguió durante su gestión otros gestos del Gobierno Nacional, como la elección de Tinogasta como una de las capitales alternativas de la Argentina, además de las visitas del propio Presidente Alberto Fernández, los Ministros Eduardo ‘Wado’ de Pedro y Gabriel Katopodis, la titular de ANSES, Fernanda Raverta, entre otras; además de un fuerte desembolso en materia de obras públicas de infraestructura.

Además del apoyo de Jalil, Nóblega cuanta con el respaldo de la Senadora Nacional Lucía Corpacci. De hecho, durante la gestión de Corpacci ocupó algunos cargos en el Ejecutivo y también fue titular de la UDAI ANSES. Ya como intendente, presidió la Comisión de Participación Municipal.

De cara a este año electoral, Nóblega se posiciona como una alternativa entre los intendentes justicialistas que no tienen reelección posible, y una posibilidad es la cabeza de lista de los Diputados Provinciales. En tal sentido, se especula con que los Intendentes Peronistas pidan pista para ocupar ese lugar, o la cabeza de lista de los Diputados Nacionales o hasta la Vice Gobernación, lugar al que llegaron en el segundo mandato de Lucía Corpacci con Octavio Gutiérrez.

Tinogasta no renueva su Senador este año, por lo que no hay posibilidad de enroque como la que se presenta en Fray Mamerto Esquiú entre Guillermo Ferreyra y Oscar Vera. En tal sentido, hay algunos dirigentes que se posicionan en el Departamento y que forman parte de la gestión de Nóblega desde el inicio que podrían proyectarse a la intendencia, aunque hasta el momento se mantiene la incógnita. Similar situación ocurre en Santa María, donde el Intendente Juan Pablo Sánchez (FT) no puede aspirar a una re-reelección pero tampoco a un enroque.

