A 41 Años de la Gesta de Malvinas, en el monumento Cabo Primero Mario Rodolfo Castro y Héroes de Malvinas, la Secretaría de Turismo y Cultura del Municipio de Tinogasta, llevó a cabo un emotivo acto conmemorativo en Homenaje a nuestros Héroes caídos en Malvinas, Mario Rodolfo Castro y Carlos Alberto Valdez y a nuestros Veteranos de Guerra de Malvinas, Alabarracín Nicolas Américo, Picco Carlos Virginio, Miranda Tiodoro Antonio, Miranda Jorge Esteban, Reinoso Roman Alberto, Agüero Luis Antonio, Tevez Eusebio.

El homenaje a quienes estuvieron en la guerra de Malvinas en el año 1982, inició la noche del Sábado 1 de Abril con una Vigilia organizada por el Honorable Concejo Deliberante, para dar cumplimiento a la ordenanza N° 972/19, en su artículo 1°, se instituye el día 01 de Abril de cada año, como “Día de la Vigilia por nuestros Veteranos y Caídos en Malvinas”.

En la oportunidad se proyectó un video y muestras digitales de fotos, como así también pinturas de niños que han participado en un concurso que permitió acercarnos y vivenciar los hechos de hace 41 años. Asimismo los alumnos del I.E.S.T de la carrera de Danzas Folclóricas, los profesores de música, el Ballet del Centro Cultural Municipal y la Banda de música del Centro Cultural de la Municipalidad de Fiambalá, a través de la Danza y la Música, rindieron homenaje a los héroes, así también se procedió a un minuto de silencio y salva de fuego.

Acto Central

La ceremonia central, comenzó en la mañana del domingo 2 de Abril, con la entonación de los himnos, la invocación religiosa a cargo del Cura Párroco, Presbítero Humberto Carrizo, ofrendas florales, palabras de circunstancia de docentes y autoridades, posteriormente las autoridades hicieron entrega de Medallas a los ex combatientes.

Por su parte los referentes de CTERA y ATECA, entregaron reconocimientos y gacetillas “Paz y Soberanía Malvinas Descolonización” a los ex combatientes y escuelas presentes.

En esta ocasión tan significativa estuvieron presentes, familiares, Veteranos de guerra de Malvinas y Movilizados, el Presidente de Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo Municipal, Pedro Chaile; el Senador Provincial José Alaníz Andrada; la Concejal María Argentina Chaile; los Concejales Sebastián Moreno y Daniel Arias; la Secretaria de Gobierno, Natalia Ibáñez; el Secretario de Turismo y Cultura, Marcos Stieb; el Secretario de Obras Públicas, Ernesto Andrada; el Secretario de Producción, Dardo Morales; la Secretaria de Planificación y Desarrollo, Erika Peralta; Fuerzas De Seguridad, Directivos, Docentes, Abanderados de las Escuelas y Público en General.

En el inicio del discurso del Senador Provincial José “Nony” Alaníz, saludó a las autoridades presentes y enfatizó sus respetos a los ex combatientes y movilizados presentes. Luego se refirió un poco a la historia de nuestro país diciendo que “Nuestra historia habla que desde que comenzamos a ser nación con un territorio integro empezamos a recibir las agresiones de los piratas del mundo. Hay que ser piratas para apoderarse de tierras, de aguas, de riquezas que no les corresponden. Desde 1833 que decidieron que esas tierras les pertenecían. ¿Por qué avasallar el derecho internacional de cada nación, de disponer, de poseer las tierras que por derechos nos corresponden?”. Dijo.

Luego el legislador se refirió a la falta de apoyo internacional que tiene nuestro país para reclamar la soberanía sobre las islas y a su vez resaltó el desempeño y voluntad de los soldados y movilizados que estuvieron dispuestos a defender lo que es nuestro, de los cuales algunos no pudieron regresar. Enunció.

Seguidamente, el Secretario de Turismo y Cultura, Marcos Stieb, dijo que “es una fecha que toca mucho a los argentinos, y poder compartir con los veteranos, movilizados y las familias de los caídos en combate, es algo que deberíamos hacer todos en cada uno de los puntos de nuestro país (…) Creo que fue un acto sencillo y emotivo y ojala siga teniendo relevancia para que nuestros héroes se sientan acompañados”.

Al mismo tiempo, el funcionario homenajeó al ex combatiente Román Reinoso, como así también resaltó las acciones que el Intendente Sebastián Nóblega hizo por los héroes de Malvinas y movilizados.

Por ultimo Marcos Stieb dijo que debemos tomar un poco más de conciencia con nuestros héroes porque primero fueron ocultados, luego visibilizados y ahora se está empezando a tener más conciencia en “Malvinizar”. Simplemente no olvidarlos y recordar que las Malvinas siempre son argentinas.

Para dogmatizar los homenajes y darle el toque de emotividad que una fecha tan especial amerita, la hija del ex combatiente fallecido Román Reinoso, se dirigió a los presentes diciendo: “Mi nombre es Damaris Antonella Reinoso, soy hija de un veterano de guerra Reinoso Román Alberto…Hoy quiero expresar mis sentimientos hacia mi padre por tan importante fecha como lo es hoy 2 de abril…Lamentablemente hoy no contamos con su presencia física pero si espiritual, ya que sorpresivamente falleció el año pasado de un paro cardiorrespiratorio masivo, aun cumpliendo con la patria, luego de presenciar el acto del 9 de julio en Copacabana Tinogasta”.

“Papá cómo no dedicarte unas humildes palabras?, cómo demostrar el orgullo que siento por vos?, cómo no contarles a los demás quién es mi héroe?, Ese que no tenía capa ni super poderes, que no pertenecía a un cuento, pero que en mi vida fuiste, sos y serás mucho más que eso…Ese que caminaba lento por los años vividos y por la pesada mochila llena de recuerdo de esos 74 días en nuestras Islas, y que gracias a los espacios y reconocimientos concedidos por la gestión del Intendente Sebastián Nóblega, pudiste abrirte a la sociedad y poder revelar parte lo que viviste. Estoy agradecida eternamente por ello.

“Hoy puedo decir afortunados somos los que te escuchamos y guardaremos en nuestra memoria y en lo más profundo del corazón tus palabras y recuerdos, pero cuántas anécdotas y cosas faltan por saber. Nunca nadie que no haya estado en guerra podrá entender qué te pasó, qué vistes, qué sentiste y cómo te sentías hasta el año pasado a 40 años después de la gesta de Malvinas, qué más decirte?, pedirte perdón, perdón por esa sociedad que aún no respeta y valora como tendrían que hacerlo, cómo olvidarse de los 649 caídos en Malvinas, y los tantos más que no soportaron lo que vos si, y los que el día a día la siguen luchando. Sé que las palabras nunca van a alcanzar para describir lo que sienten tus nietos y yo. Demás está decirte que te admiraremos como persona, como padre, como esposo y como abuelo, cumpliste un rol muy importante en la guerra, y lo seguís haciendo pero en nuestras vidas”. Finalizó.

Equipo De Prensa & Comunicación

Municipio De Tinogasta