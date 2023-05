Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió el viernes la prefectura occidental japonesa de Ishikawa, informaron las autoridades, mientras medios reportaban que algunos edificios se habían derrumbado y había heridos.

El Secretario jefe del Gabinete, Hirokazu Matsuno, dijo en una rueda de prensa de emergencia que una persona se encontraba en paro cardiorrespiratorio tras el movimiento, pero no dio más detalles.

#terremoto #Japan #Japon #?? #??? #earthquake



El momento del terremoto en #Ishikawa. Lo siento mucho por el pueblo de Japón.

The moment of the earthquake on Ishikawa. I am deeply sorry for japanese people

?????? pic.twitter.com/PxHNAbXPE3 — Chris’ Sleuth Entertainment (@Sleuthfilms) May 5, 2023