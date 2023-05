El fin de semana los Directores Operativos de la Región E de la Coordinación Única de Operaciones (CUO) se reunieron en Catamarca para definir la agenda de Movilizaciones y Capacitaciones, Destinadas a Bomberos de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

Estuvieron presentes el Director Operativo de Santiago del Estero y Coordinador regional Of. Ppal. Osvaldo Trogolo; el Director por Salta, Cmte. José María Pacheco; el Director por Tucumán, Of. Ppal. Cristian Tola y el Director por Catamarca, Of. Ayte. Alfredo Gómez.

En el encuentro se definió que, del 16 al 18 de junio próximos, se llevará a cabo en Valle Viejo, una importante Movilización de BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas) que formará a las brigadas participantes en estrategias, planes, protocolos y procedimientos operacionales para buscar, localizar, accesar, estabilizar y rescatar a personas que hayan quedado atrapadas en un siniestro. Además, los referentes fijaron las fechas y lugares de las capacitaciones regionales para lo que resta del año tales como: de Incendio Forestal en el mes de agosto a realizarse en Santiago del Estero; de Rescate en Alta Montaña en el mes de Setiembre en Salta y de Rescate Acuático, en noviembre en Tucumán.

Asimismo, en el marco de su visita, el Director Osvaldo Trógolo brindó un curso que capacitó a 24 Bomberos Voluntarios en Incendio Estructural.

