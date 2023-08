Durante la jornada organizada por el municipio, los pequeños compartieron show de Tortognomos, chocolate, golosinas, juguetes, música, y diversas actividades recreativas, a las que se sumaron las familias y se realizaron importantes sorteos.

En el marco de los festejos por el Día de las Infancias, el pasado domingo, más de 2.500 niñas y niños participaron de las actividades que realizó el Municipio de Tinogasta a través de la Secretaría de Desarrollo y Hábitat Social junto a diferentes áreas de la comuna local.

Cabe destacar que, de manera simultánea los festejos se extendieron en las diferentes localidades de la jurisdicción, que contó con la organización de las Delegaciones Municipales.

El colorido festejo comenzó aproximadamente a horas 16:00, en la plaza 25 de mayo de la ciudad, en esta oportunidad los más pequeños disfrutaron, de un rico chocolate, masitas dulces, golosinas, hermosos juguetes, el show de tortognomos que le pusieron la magia y diversión a la tarde, también acompañados de los personajes infantiles de la Televisión más conocidos, donde pudieron quedarse con un recuerdo a través de una fotografía

Además, cabe mencionar, la solidaridad de un vecino de Tinogasta, Roberto Castro, quien desinteresadamente colaboró en esta fiesta de las infancias, con el tradicional Trencito, donde más de 200 niños disfrutaron de un paseo por la ciudad.

El festejo se extendió hasta la noche, los chicos bailaron con las diversas canciones que dejó Julio & Ian, además donde hubo importantes sorteos, para cerrar un tarde espectacular con la participación de los niños en su día.

En este contexto, Viviana Cortez, Secretaria de Desarrollo y Hábitat Social del municipio, expresó: «La verdad que éste es el operativo más grande que le toca a Desarrollo, un trabajo que lleva más o menos un mes de preparación, porque el Intendente Sebastián Nóblega empezó con esta premisa desde hace muchos años ya, de querer que a cada niño y niña llegue un juguete a sus manos, que todos puedan disfrutar de la misma forma, en las mismas condiciones de igualdad, esto para nosotros es un desafío, sabemos cómo está la economía, nos ha costado bastante este año, pero se logró, el objetivo está cumplido y nos parece fantástico que toda la familia se haya dado cita en la plaza nuevamente y que hayan sido multitud porque vinieron familias completas, han podido disfrutar de las facturas, del chocolate, las sorpresas, el regalo para cada niño e inclusive sorteos extras en el escenario con show, empezamos el evento alrededor de las 16 hs y ya son las 21, y recién nos estamos retirando así que realmente fue un día de festejo”.

Respecto al show, Cortez dijo que “estaban los personajes, se han podido sacar fotografías, tenían un lugar exclusivo que han preparado las chicas de Desarrollo, hasta el anexo del trencito que los hizo pasear, la verdad que yo tengo que agradecerle a nuestro querido Intendente Sebastián Nóblega por toda la empatía que tiene a pesar de la situación económica y de esta decisión política de decir yo quiero estar presente de esta manera, siempre con los más pequeños porque es de las franjas etarias más vulnerables, que así lo sabemos y es por eso que tenemos que cuidarla y respetarla. También agradezco el acompañamiento que hemos tenido de la Secretaria de Inclusión y Economía Popular de la provincia, Pamela Lopez, que estuvo toda la tarde acompañándonos en todo momento”.

Festejos en los Distritos

Viviana Cortez, hizo referencia a los festejos que se realizó de manera simultánea en las diferentes localidades de la jurisdicción, y afirmó que “se trabajó en las delegaciones también, en algunas de manera simultánea, en otras lo hicieron en el día sábado, lo importante es que pudimos cumplir con todo, el agradecimiento para el equipo de Desarrollo y todas las áreas que han colaborado, porque aportan lo suyo, como Secretaría de Hacienda, de Turismo y Cultura, de Gobierno a través de tránsito, de Prensa y Comunicación, Políticas juveniles que van con ayudando y trabajaron todos”.

Por último, Cortez hizo una reflexión acerca del día de los niños o el día de las infancias, a lo que se refirió; “yo creo que debe ser todos los días no solamente un día de festejo y olvidarnos, nosotros trabajamos de manera consciente a través del Servicio Local, aceitado con otras instituciones como la justicia, como salud, como la policía, en la no vulneración de los derechos de los niños, y para esto debemos trabajar sabiendo y conociendo de qué estamos hablando, para evitar la vulneración de sus derechos, los delitos contra los menores que son muy dolorosos y que traen traumas de por vida, y muchas veces estas cosas pasan porque falla la base, que es la familia, son los papás, de ahí parte todo, entonces la reflexión mía es que protejamos, que los cuidemos desde las instituciones públicas y desde el rol que nos toque, no mirar para el otro lado sino involucrarnos en las cosas que le pasan a nuestra niñez”.

Equipo De Prensa & Comunicación

Municipio De Tinogasta