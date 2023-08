El Intendente Sebastián Nóblega hizo una nueva entrega del Programa Aberturas a vecinos de Tinogasta. Del acto participó, el Secretario de Obras Públicas, Ernesto Andrada; la Secretaria de Desarrollo y Hábitat Social, Lic. Viviana Cortez; la Concejala María Argentina Chaile y el Secretario de Producción, Dardo Morales.

El Programa Aberturas, es un programa inclusivo que tiende a otorgar igualdad de oportunidades a las familias que por diversos motivos y circunstancias no pueden acceder a la compra de las mismas.

El Intendente Sebastián Nóblega, se expresó al respecto y dijo; “Para nosotros siempre fue una prioridad ayudar a las familias que más necesitan y cuando uno presenta estos programas siempre es una gran satisfacción porque significa que muchas familias van a ir mejorando su calidad de vida, gestionamos en provincia y en la nación. Pronto vamos a estar entregando 90 viviendas, ya entregamos más de 40 hace unos meses atrás, estamos trabajando con mejoramientos para muchas familias que hoy no la tienen.

“Estuvimos reunidos con la escribana de gobierno del municipio, para analizar la situación de tierras porque Tinogasta está creciendo mucho, la población crece, y la necesidad de contar con un terreno también. La tarea del equipo de Desarrollo Social es llegar a las personas que más necesitan y a los que menos tienen, así que felicitaciones porque todos los recursos, lo que se gestiona, llega realmente a la gente que lo necesita y ese es el mayor logro no de una gestión sino de la gente”, resaltó Nóblega.

En otro tramo, de alocución, el intendente sostuvo que “este programa va a continuar porque la gente ya lo siente como un derecho porque así tiene que ser, entonces para nosotros es una satisfacción enorme que continuemos, que se siga trabajando, son más de 100 beneficiarios que reciben este aporte, es importante la inversión que hace el municipio en este sentido. Hay muchas familias que la pelean, y muchas son mujeres, que luchan por su hogar para sus hijos, lo hacen con su trabajo, con su sacrificio, la mayoría son mujeres las que vienen a Desarrollo Social, que hoy brinda soluciones pero sobre todo el sacrificio que hacen ustedes por querer tener su casa y por querer vivir mejor, y es una alegría y una satisfacción enorme para nosotros que el municipio esté presente, seguramente muchos de ustedes siguen haciendo esfuerzo, en ampliar su casita, en seguir trabajando, así que la idea es que el municipio siga acompañando porque en definitiva queremos que cada día la familia tinogasteña viva mejor».

En el proyecto 2023, se atenderá la demanda de 100 familias que han iniciado expedientes.

Un estado presente

En este contexto, Faustina Carrizo, vecina beneficiaria se refirió al respecto: «Quiero agradecerles, especialmente a la señora Viviana Cortez porque cada vez que yo venía a molestarlos con mis necesidades, siempre estuvo presente, nunca me cerró las puertas, estoy muy muy agradecida, pienso que con toda la gente que lo necesita siempre estuvo, va a haber mucha gente que realmente necesita, que son humildes, no nos alcanza el dinero para comprar una puerta o una ventana y yo estoy muy agradecida de ella porque siempre me ayudó. Y al Intendente Nóblega desearle que Dios lo acompañe, que Dios lo bendiga en este nuevo camino, mil gracias por todo y por estar siempre presente».

Equipo de Prensa & Comunicación

Municipio De Tinogasta