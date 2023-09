El Intendente Sebastián Nóblega, junto al Ministro de Producción, Dalmacio Mera, visitaron la Localidad El Pueblito, donde participaron de una charla, destinada a productores ganaderos de la zona.

El encuentro tuvo como eje la sanidad y nutrición animal. Las autoridades entregaron equipamiento, que consiste en botiquines sanitarios, antiparasitarios, complejos vitamínicos y antibióticos para animales. Además se hizo entrega de alimento balanceado para animales ovinos.

Asimismo los productores de la jurisdicción enmarcados en la emergencia agropecuaria, recibieron los subsidios. Ya son más de 250 productores de Tinogasta que se han beneficiado con este aporte del gobierno de la provincia.

Estuvieron presentes, el Secretario de Producción, Dardo Morales, el Secretario de Obras Públicas, Ernesto Andrada, la Secretaria de Inclusión y Economía Popular, Pamela Lopez, el Concejal Sebastián Moreno y demás funcionarios Provinciales y Municipales.

Firma de convenio

Luego las autoridades se trasladaron al centro de la ciudad, donde en la Secretaría de Producción del Municipio, firmaron un convenio entre el Ministerio de Inclusión Digital y Sistema Productivo y la Cooperativa «Productores del Abaucán», con la presencia del Presidente Maximiliano Nieva.

La firma del convenio, tiene como propósito, que la cooperativa, concrete un Centro de Mejoramiento de Genética, en el manejo caprino y ovino, incorporando genética de primera calidad para obtener resultados de gran producción.

Este proyecto beneficiará a la cooperativa conformada por muchos jóvenes productores y al resto del departamento.

El Ministro de Inclusión Digital y Sistema Productivo, Dalmacio Mera, expresó: “Gracias por recibirnos en Tinogasta, un placer estar trabajando junto al Intendente Sebastián Nóblega y a su equipo, estuvimos en Pueblito, Raúl nuestro gobernador, nos pidió que no dejáramos de recorrer cada uno de nuestros lugares, haciendo capacitaciones para los ganaderos, la cantidad de gente dedicada a la cría de su ganado, de sus cabras, de sus ovejas, es muy importante».

«Asistimos con alimentos, remedios, cosas para vacunación de los animales y también estuvimos entregando subsidios, venimos aquí a la ciudad de Tinogasta a firmar un convenio importante con la cooperativa Abaucán, donde alrededor de setenta y ocho millones de pesos hemos gestionado con Nación, para poder armar un centro de manejo caprino y ovino, incorporando genética de primera calidad para tener ovinos cárnicos de gran producción y los subsidios por el tema de las heladas, así que contentos, con mucho trabajo, como siempre», dijo Mera.

Por su parte, el Intendente Sebastián Nóblega, se refirió al respecto: “Quiero agradecer el compromiso que tiene el Ministerio de Producción y el Gobierno de la Provincia con los pequeños productores, porque el año pasado tuvimos una tragedia para la producción, fueron días muy difíciles con la helada tardía que tuvimos, y pusimos todo el equipo del municipio y del ministerio a trabajar en el relevamiento de los daños ocasionados y el gobierno empezó a dar una respuesta, creo que hay un estado presente que los ayuda a los pequeños productores, porque son los que trabajan la tierra, los que hacen grandes sacrificios y entonces el Estado tiene que estar ahí con ellos, con los que más necesitan, que son nuestros pequeños productores, se había hecho una inversión muy importante como era la mostera que el año pasado no pudo funcionar porque no había cantidad de producción, pero creo que con esfuerzo, con los aportes de Nación, la Provincia y el Municipio se revertirá esta situación”.

«Creemos en que si este cambio climático nos ayuda, se vuelva a recuperar la producción y el año que viene la uva vuelve a tener este precio que logramos a través del trabajo y la articulación público – privado que en definitiva hace que el productor se entusiasme, que siga trabajando y que no baje los brazos y creo que eso nos da la mayor satisfacción. Cuando asumimos al municipio, no existía la Secretaría de Producción y hoy tenemos mucho orgullo de que a través de nuestra Secretaría hemos buscado darle valor agregado a la producción, generamos el molino cominero, la planta mostera, trabajamos con las plantas de dulcera, esos son los desafíos de darle el valor agregado a la producción para que se mejore nuestra economía regional y creo que va de la mano del turismo que es muy importante», resaltó el Intendente.

«Es muy gratificante para nosotros, porque hay una cooperativa, junto a Maxi es el presidente de la cooperativa, un gran luchador, un joven productor con varios productores jóvenes, no solo de la ciudad de Tinogasta, sino también de los distritos que tenían un gran sueño con su cooperativa avícola, comenzaron como grupo, me acuerdo que nos fuimos a recorrer los distintos gallineros, todos lo que trabajaban ellos y por ese esfuerzo, por ese compromiso y por la mirada que tiene el gobernador Jalil, el ministro Mera, hoy estamos firmando un convenio por más de setenta millones que no solo va a beneficiar a la cooperativa con este centro de genética, sino que también va a beneficiar a todos los productores del departamento Tinogasta, a nuestra Escuela agrotécnica, porque acá se trabaja articuladamente entonces eso nos da una gran satisfacción, pero la mayor alegría es como Estado que acompañemos a los jóvenes que tienen ganas de producir, de trabajar la tierra, que son capaces y que seguramente ahí está el futuro de nuestro Tinogasta y de nuestro Catamarca”, concluyó Nóblega.

Un sueño hecho realidad

El Presidente de la Cooperativa «Productores del Abaucán», Maximiliano Nieva, dejó unas palabras de agradecimiento por este sueño hecho realidad, porque el proyecto se ve cristalizado con este aporte recibido.

«La verdad que un día muy importante para nosotros poder firmar este convenio, agradecerle al señor Ministro, a todo su equipo de trabajo, a Fernando Molina, Verónica Díaz que estuvieron trabajando junto con nosotros, al Señor Intendente Sebastián Nóblega, que caminó junto con nosotros, con los que iniciamos este trabajo, la cooperativa, la verdad que poder acceder a este centro de genética es un salto bastante importante, no solo para la producción de la cooperativa sino para todos los productores de Tinogasta, dar un salto de calidad en genética, en manejo, poder hacer un arraigo para los productores locales para nuestro Tinogasta, la verdad que a todos los que trabajamos en el campo y bueno a los que están frente a las instituciones”, destacó.

“Lo que queremos es generar ese sentido de pertenencia y continuidad, seguir insistiendo en que los técnicos de la Escuela puedan generar esta otra forma de trabajo, cambiar los sistemas productivos y utilizando nuevas nuevas tecnologías y la verdad que agradezcerle de nuevamente al Ministro Mera, al Intendente Nóblega, que está a la de nosotros desde el principio y a todo su equipo de trabajo, ministros, que no solamente son grandes personas sino también grandes técnicos que nos acompañan desde el principio, desde la diagramación del proyecto hasta ahora que estamos firmando el convenios, muchas gracias a todos», finalizó Nieva.

