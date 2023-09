El Intendente Sebastián Nóblega hizo entrega de Viviendas Sociales a familias de Villa San Roque, Barrio Estación Sur y La Puntilla, además Entregó Mejoramientos Habitacionales a vecinos de Barrio La Paz.

Acompañaron al Jefe Comunal, el Secretario de Obras Públicas, Ernesto Andrada; el Senador José Alanís Andrada; la Secretaria de Inclusión y Economía Popular, Pamela López, Concejales y Equipo de Gobierno.

Como parte de la agenda, el Intendente y Viviana Cortez, Secretaria de Desarrollo y Hábitat Social, hicieron entrega de nuevas viviendas sociales a más familias tinogasteñas.

Los mejoramientos habitacionales, están enmarcados con el plan de erradicación de letrinas. Son baños completamente instalados que ayudarán a las familias a mejorar su calidad de vida y de salud.

Las viviendas sociales – ex rurales – se entregan a familias con carga familiar numerosa y principalmente llegan a dar solución habitacional a familias que no cuentan con los recursos suficientes para edificar.

En la actualidad se están construyendo 10 viviendas de este tipo, con una superficie cubierta de 45.25 m2. Y están dispersas en los diferentes distritos de la jurisdicción, y se realizan con aportes del gobierno de la Provincia y la Nación.

En este sentido, el intendente expresó: “No hay nada más gratificante que poder cumplir con las familias más humildes y que tengan su techo digno, porque esto no es solo ladrillos, sino que acá se va a construir la felicidad de las familias, que van a tener un techo digno y que van a poder disfrutar, sus hijos estudiar y trabajar, creo que esa es la mayor satisfacción que tenemos, por eso a veces uno inaugura una obra, u otra, pero estas son las grandes obras que hacen felices a muchas familias, así que, que lo disfruten, que sean muy felices, la verdad que es un día de mucha felicidad y emoción, agradecerle a la Virgen del Valle y pedirle que siempre nos ilumine en el camino, para que sigan haciéndose muchas más cosas y que nuestro querido Tinogasta siga creciendo».

Por su parte, Viviana Cortez, Secretaría de Desarrollo y Hábitat Social, comentó que “la verdad que estamos súper contentos porque hemos venido haciendo un recorrido por diferentes sectores de la ciudad. Iniciamos en Villa San Roque con la entrega de una vivienda social, luego pasamos a Barrio La Paz donde se hicieron entrega de otro Programa, son dos Mejoramientos Habitacionales consistentes en baños con lavadero, que provienen del programa de erradicación de letrinas de provincia, pasamos al arco de ingreso donde había otra vivienda social y también en la Puntilla, donde entregamos esta vivienda que es de construcción mixta, siempre hemos sido muy respetuosos y honestos en función de establecer de dónde salen los fondos para demostrar que entre todos podemos hacer grandes cambios”.

“Nosotros como municipio hemos afrontado lo que les faltaba y también fueron varias las reparticiones que han trabajado, no solamente la Delegación Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social, la gente de riego, todos nos fuimos dando una mano para que esta y todas las familias tengan un mejoramiento, tal vez para muchos es una construcción nada más pero para todas las familias que han sido beneficiadas, significa un cambio rotundo en su calidad de vida”, destacó la funcionaria.

Por último Viviana Cortez sostuvo que “hoy una casa por ejemplo están valuadas en más de cinco millones de pesos entonces decime si no es un día para festejar, en cuanto a viviendas sociales nosotros tenemos una inscripción, un registro de doscientas cincuenta personas, algunos con hijos, ellas están esperando obviamente la posibilidad, sabemos que van a haber nuevos planes, porque en este caso, estas son sociales, que se han convertido en las rurales, entonces son más bien destinadas a personas de familia numerosa, que están en los distritos más que nada o en zonas aledañas. Esto lo va a establecer seguramente el intendente con quien va a ser el futuro intendente de Tinogasta, yo creo que al menos esa es la intención del intendente Nóblega, siempre fue sostener una política de estado en función de las medidas de todo lo que tiene que ver con las mejoras habitacionales y espero que el próximo gobierno siga así”.

Voces de Familias Beneficiadas

Silvina Carrizo beneficiaria de la Localidad de la Puntilla: «Quería agradecerle a usted Intendente Nóblega, porque de hace muchos años nosotros venimos luchando por la casa y no podíamos lograrlo, llegaron ustedes y lo conseguí, a Viviana que siempre nos apoyó, Pamela que también siempre la molesté, le quiero agradecer porque ya logramos tener nuestra casa».

Gabriela Suárez del Barrio Estación Sur dejó unas palabras de agradecimiento: «Estoy contenta, muy esperado este día, así que muy feliz, sobre todo doy gracias a Dios y a la Virgen Del Valle que me dio la bendición de mi nuevo hogar para estar acá en mi casa, hay muchas personas que colaboraron, especialmente el tío de mi marido, él nos donó el terreno para que puedan construir, puedan hacer la vivienda porque no teníamos un terreno propio nosotros, es mucha emoción, ya en paz gracias a Dios porque estaba pensando que en cualquier momento iba a estar en la calle, gracias al Señor Intendente y a la Señora Viviana, que ellos me ayudaron para que tengan un hogar mis hijos, muchísimas gracias».

Equipo De Prensa & Comunicación

Municipio De Tinogasta