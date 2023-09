Ubaldo Matildo Fillol, Arquero Campeón del mundo con la selección argentina en 1978, encendió las alarmas por su estado de salud luego de sufrir un cuadro de neumonía bilateral que lo llevó a internarse en un hospital de Capital Federal. El Pato llevó tranquilidad a sus seguidores con un mensaje alentador en sus redes sociales y aseguró que cumple con las recomendaciones para sortear otra vez con éxito el contratiempo que lo tiene alejado de sus tareas cotidianas.

“Acá estoy nuevamente internado con un cuadro de neumonía bilateral. Me siento fuerte y esperando volver pronto a mi hogar para seguir disfrutando de la vida y cumplir con varios compromisos pactados de antemano. Agradezco a las autoridades del Sanatorio Finocchieto, al Doctor Capuya y a todo el equipo médico. Abrazo del alma para todos ustedes por los mensajes de apoyo y el cariño de siempre”, escribió el Pato Fillol en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que se lo ve de pie con medicación intravenosa en la sala del hospital.

Entre los cientos de respuestas y mensajes de aliento que recibió el ídolo de River Plate se destacaron los de algunos de los campeones del mundo de 1978, como el de Mario Alberto Kempes. El Matador escribió: “Fuerza, Pato, va a estar todo bien”. El Conejo Tarantini también lo saludó con un “te quiero, amigo del alma”. Otras glorias del fútbol argentino como el Vasco Olarticoechea y el Beto Alonso le enviaron buenas energías.

El ex arquero de Quilmes, Racing, River Plate, Argentinos Juniors, Flamengo, Atlético de Madrid, Vélez y la Selección cumplió el 21 de julio 73 años y en agosto de 2021 también debió pasar algunas noches en la clínica por complicaciones respiratorias. Fillol contrajo COVID-19 y tenía baja saturación de oxígeno según los parámetros normales. “Para los que preguntan por mi estado de salud les comento que esta tarde me internan en una clínica de Capital para estar un poco más controlado. No venía saturando bien y por precaución se tomó esta decisión. Gracias a todos por la preocupación y la buena vibra. Cuídense mucho”, fue el mensaje del nacido en San Miguel del Monte en aquella oportunidad.

Actualmente, el Pato Fillol tiene un ciclo de entrevistas con glorias del fútbol argentino que publica en sus redes sociales con el nombre de El Abrazo del Alma y además sacó una línea de vinos con la misma denominación que su programa.

