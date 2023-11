En Boca Juniors la emoción está a flor de piel por la gran oportunidad de alcanzar una nueva Copa Libertadores y Edinson Cavani es un ejemplo de ello. El uruguayo sorprendió al revelar qué significa este encuentro definitorio ante Fluminense y cómo vive la revolución que desataron los hinchas en Río de Janeiro.

El plantel «Xeneize» hizo el reconocimiento del campo de juego del Maracaná este viernes y, entre una de las situaciones que llamó la atención, fue la sonrisa que mostró «Edi» al mirar hacia las tribunas. El delantero, que había reconocido que su sueño era jugar la Copa con Boca, el sábado podrá cumplirlo en el partido más importante y no ocultó la alegría que eso le provoca.

Las revelaciones de Cavani y la final con Boca

Minutos después de que los jugadores recorrieran el estado de la cancha y los alrededores, Cavani, acompañado de Jorge Almirón, manifestó sus sensaciones en las horas previas al partido: «Ya todo lo pasado, lo que a uno le tocó vivir en su carrera ya no lo piensa tanto. Uno piensa en el presente, lo que hay que vivir y por jugarse. La verdad que para mí es el partido de mi vida, por todo lo que implica jugar este partido, por dónde lo vamos a jugar, por el momento de mi carrera también. Son muchos condimentos que ayudan a que te pueda decir que este partido es el más importante». Y sobre qué títulos de su carrera dejaría de lado por esta Libertadores, manifestó: «Cambiaría mucho, menos la Copa América con Uruguay, te dejo todo lo que tengo por pdoer lograr una copa con Boca. Dios quiera que se pueda dar mñana».

Luego, el «Matador» se mostró emocionado por la cantidad de hinchas boquenses que coparon Río de Janeiro: «Lo que está pasando y todo lo que vemos nosotros en las noticias, porque nos llegan cosas a la concentración de toda esa gente que ha hecho un sacrificio grandísimo para venir hasta acá, habla por sí solo. A nosotros nos motiva saber que toda esa gente se ha jugado mucho de su vida, de su día a día, de su familia, por venir y estar en este momento tan especial, en la final que se va a jugar mañana».

Sin embargo, el exjugador de Manchester United y Valencia no dejó pasar por alto los hechos violentos que sufrieron los simpatizantes de Boca por parte de hinchas de Fluminense y la policía: «Uno siente tristeza por lo que pasa. Es un momento para disfrutarlo, para que la gente venga y pueda vivirlo porque no sé cuántas veces en su vida va a poder vivirlo y que pase esto es algo triste. Esperemos que no pase más. Se ha hablado de hablar a puertas cerradas... al final lo llevan por otro lado a lo que tiene que ser un espectáculo precioso como es una final, y más de Libertadores. Que no pase más, que se calme todo y que se viva una fiesta mañana».

Luego, Cavani resaltó cómo es el adaptarse al «Xeneize»: «Desde que llegué al club me tocaron vivir diferentes emociones, más allá de que han sido muchas buenas, también viví muchas de las otras y parece que hace tiempo que uno está acá. Cuando te preguntás por qué, te viene la respuesta de la gente: ‘así es el mundo Boca’. Entonces no me sorprende, cuando toda la gente te dice eso, vos ya automáticamente lo asimilás. Todo lo que se vive en mi casa es porque uno lo siente y esta camiseta te lo hace vivir así».

Para finalizar, Edinson, que vestirá la número 10 en el mítico Maracaná, remarcó una de las fortalezas del equipo para estar donde están: «Hemos estado unidos, somos un grupo espectacular. Marcos (Rojo) deja su impronta en cada partido, juegue o no juegue. Lo estamos viviendo de esa manera, todos unidos. Esa es una de las virtudes de este equipo. Somos un lindo grupo, un grupo humano espectacular y si estamos acá hoy es porque estuvimos unidos y los momentos complicados de los partidos los hemos enfrentado con esa mentalidad. Mentalidad de equipo, de grupo y de familia».

Fuente El Destape