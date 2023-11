Los trabajadores del sector judicial sostienen su reclamo y apoyo a la Corte de Justicia. Este lunes inician la semana con una manifestación frente a la Legislatura provincial. La acción, que se mantendrá hasta las 11.30 hs, genera interrupción en el tránsito sobre calle República al 100.

Mientras sostienen se respete el presupuesto elaborado por el máximo tribunal de Justicia, que incluye incrementos salariales para los empleados del Poder Judicial, se han planificado una seria de medidas para esta semana. Estas a diferencia de las vistas a fines de la semana anterior, están encabezadas por Autoconvocados y por la Unión de Empleados Judiciales de Nación (UEJN), quienes ya adelantaron que para este martes habrá un paro y una nueva movilización frente a la sede del Poder Legislativo.

Al respecto, Jesica Arreguez, referente de los trabajadores judiciales indicó a La Unión fue clara sobre los motivos de la protesta: “Como empleados, no vamos a dejar que nos toquen ek bolsillo. Además, somos personas que nos capacitamos constantemente y que trabajamos más de las horas que son obligatorias, porque para nosotros es importante cumplir con nuestra función de judiciales y por eso nos duele mucho que quieran poner al resto de los trabajadores contra nosotros, haciéndonos quedar como millonarios. Si buscan equidad, que equiparen al resto de los organismos públicos”.

“Nosotros somos empleados y no estamos ganando el sueldo de arriba ni somos ñoquis”, señaló Arreguez, tras marcar que el incremento que se los otorgó y que aún no cobraron, no es del 30% como supo indicar el Gobernador de la provincia, Lic. Raúl Jalil. “Lo que nos aumentaron es el 13% y que él, se informe bien. Al Gobernador le recordamos como empleados, que él está gobernando también para nosotros y que no trate de ponernos en contra de los otros trabajadores”. En cuanto a la medida de fuerza, acotó que a la misma se va a plegar la Policía Judicial, por lo tanto, solo se van a trabajar las guardias.