“Va a haber una estanflación, porque cuando hagas el reordenamiento fiscal eso va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso digo que la única billetera que va a estar abierta es la de Capital Humano para darle asistencia a los caídos”, señaló en la víspera el futuro jefe de Estado, Javier Milei.

La definición causó revuelo y se convirtió en tendencia en las redes sociales. Cabe recordar que, como informó Ámbito, la estanflación es la unión de la inflación (cuando los precios de las cosas que compramos suben) y el estancamiento económico, es decir, las empresas no producen más, no se genera más empleo y la gente no recibe más plata por su trabajo.

La estanflación es una combinación de inflación y recesión económica. En Argentina, se ha registrado este fenómeno en varios períodos, desde 1985 hasta 2020, según distintos analistas.

Los períodos más prolongados de estanflación en Argentina fueron:

1985-1990: durante la presidencia de Raúl Alfonsín, la inflación anual promedio fue de 450%, mientras que el crecimiento económico se contrajo en un promedio de 2% anual.

1999-2002: durante la presidencia de Fernando de la Rúa, la suba de precios anual promedio fue de también 450%, mientras que la economía se contrajo en un promedio de 10% anual.

2018-2020: en la presidencia de Mauricio Macri, la inflación anual promedio fue de 50%, mientras que la economía se contrajo en un promedio de 2% anual.

En el año 2023, la inflación anual en Argentina se proyecta en un 60%, mientras que el crecimiento económico se espera que sea de 1%. Por lo tanto, es posible que se vuelva a experimentar estanflación en este año.

Algunos economistas sostienen que la estanflación es un fenómeno inevitable en el país, debido a las políticas económicas que se han implementado durante los últimos años. Otros analistas creen que la estanflación se puede evitar, si se implementan políticas económicas adecuadas.