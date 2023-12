La fórmula Presidencial de Juntos por el Cambio que terminó tercera en las elecciones generales del 22 de octubre ocupará un rol preponderante en el futuro gabinete de Javier Milei. A la ratificación de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad, este lunes se confirmó que Luis Petri estará al frente de la cartera de Defensa a partir del 10 de Diciembre.

Petri, que formó parte de los dirigentes que se sumaron a Bullrich y a Mauricio Macri en el apoyo a Milei para el balotaje del 19 de noviembre, que terminó con el triunfo del líder libertario, estará el frente del ministerio que hoy conduce Jorge Taiana.

“La Oficina del Presidente Electo de la República Argentina comunica que el señor Luis Petri será el Ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre”, se informó oficialmente.

El comunicado sumó un párrafo de contenido político: “La fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de la Libertad Avanza”.

El nombre de Petri, dirigente de la UCR, había sido sugerido al presidente electo por la propia Bullrich, en el marco de las negociaciones que provocaron una fuerte tensión con el expresidente Mauricio Macri.

Petri había sido cuestionado semanas atrás por algunos dirigentes radicales por su apoyo a La Libertad Avanza, e incluso había reclamado que renuncie al partido. “Me imagino que esto pasa por la cabeza de un dirigente trasnochado y no por la cúpula del partido. En Juntos por el Cambio siempre suscribimos la idea de terminar con el kirchnerismo y proponerles una salida a los argentinos”, contestó el ex diputado nacional días después del acuerdo con el libertario.

Según Petri, tanto él como Bullrich tomaron una decisión que “no fue una cuestión de cortarnos solos” sino que ya otros referentes de la coalición opositora habían definido su postura “a título personal”. “Nos vienen a cuestionar a nosotros cuando durante toda la campaña dijimos que queríamos terminar con el kirchnerismo. Desde el comienzo nos hemos opuesto al kirchnerismo, y hoy no podemos hacernos los desentendidos y no tomar partido”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

La llegada de Bullrich y Petri a Seguridad y Defensa implica una pérdida de incidencia de Victoria Villarruel, vicepresidenta electa, sobre esas áreas. El propio Milei había mencionado que la abogada estaría a cargo de Seguridad y Defensa, pero en el medio hubo matices, avances y retrocesos.

Quién es Luis Petri

La noche del 11 de junio de este año cambió el destino político de Luis Petri. Fue la sorpresa de la elección de Mendoza al lograr un buen desempeño en la PASO que disputó contra el senador nacional, Alfredo Cornejo, quien a la postre sería electo gobernador. Aunque no ganó, cosechó un 17 por ciento que no estaba en los planes de los dirigentes provinciales. Lo que tampoco imaginaba Petri es que Patricia Bullrich lo elegiría como su compañero de fórmula

Oriundo de San Martin, al centro norte de Mendoza, Petri se graduó de abogado en el 2000. Antes de incursionar en la política, litigó durante varios años en el ámbito de la matrícula de su provincia. A los 22 años, el dirigente se convirtió en vicepresidente de la Juventud Radical de su provincia. Desde entonces sostuvo la militancia en el esquema del partido centenario. Fue tres años secretario legislativo de la Cámara de Senadores mendocina. Allí aprendió en detalle de técnica parlamentaria y, también, adquirió conocimiento de la cocina política provincial. Son cualidades que le dan respaldo para desempeñarse, eventualmente, como presidente de la Cámara de Senadores, atribución que le compete al vicepresidente de la Nación.

En el 2006 fue electo diputado provincial y se desempeñó en ese cargo hasta el 2013. Ese año, Petri dio el salto a la arena nacional. Integró la lista que encabezaba Julio Cobos, ex vicepresidente de la Nación, y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados del Congreso nacional. En 2017 fue segundo en la boleta de Cambiemos y logró la reelección para estar cuatro años más en la Cámara baja. Entre el 2017 y el 2019 ocupó el rol de vicepresidente Segundo de Diputados. En 2021 finalizó su cargo y volvió al llano.

Ideológicamente tiene empatía con el proyecto político de Bullrich. Tiene cercanía con el ala halcón de Juntos por el Cambio. Fue uno de los determinantes para ser elegido. En 2018 y 2020 votó en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se especializa en temas seguridad y fue el impulsor de una ley en esa materia que contó con el respaldo de la ex ministra.

En el plano personal, Petri tiene un hijo de su anterior pareja. Desde 2021, tiene una relación con la reconocida periodista Cristina Pérez, histórica conductora de Telefe Noticias. En mayo de este año, ambos celebraron una fiesta de compromiso en Mendoza.

Este año oficializó su candidatura para las elecciones provinciales. Se postuló como candidato a gobernador dentro del frente Cambia Mendoza. Fue secundado por Patricia Giménez y enfrentó a Cornejo en las PASO. El ex gobernador era el favorito en la contienda interna. Si bien ganó, el resultado obtenido por Petri generó sorpresa. Cosechó un 17 por ciento de los votos.

