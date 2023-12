Otro piloto argentino se ilusiona a pleno con la Fórmula 1 en 2024, más allá de las posibilidades que tiene Franco Colapinto. Todavía hay mucho trabajo por hacer en todo sentido para cortar la sequía de casi 23 años sin corredores albicelestes en la máxima categoría del automovilismo mundial. Así y todo, quien sueña con ser el sucesor de Gastón Mazzacane en ese sentido es Sacha Fenestraz.

El deportista de 24 años nació en Francia, aunque se nacionalizó argentino porque se crió en Córdoba, tiene la tonada de dicha provincia y hasta lleva las banderas de ambos países en su casco. Actualmente forma parte del Mundial de la Fórmula E con el equipo Nissan Motorsport, aunque la próxima temporada podría dar el gran salto de su corta trayectoria profesional.

El Argentino Sacha Fenestraz sueña con llegar a la Fórmula 1 en 2024

Durante la entrevista con Infobae, el joven piloto reveló que por primera vez corrió con la licencia del ACA (Automóvil Club Argentino) y confirmó que está en la órbita de una escudería de la F1 debido a su gran desempeño en 2023 en la Fórmula E. No obstante, no pudo contar de cuál se trata «por confidencialidad». “Seguiré un año más con Nissan y, a la par, estoy trabajando con un equipo de Fórmula 1 en su simulador para potencialmente tener una prueba el año que viene. Lo bueno es que podré tener la Superlicencia, ya que tenía los puntos vigentes. Ya firmé todos los papeles hace un par de meses atrás, así que viene un lindo año», detalló.

Con relación a la razón principal por las que se perfila para alcanzar la máxima categoría, recordó: “Los puntos que sumé son los de la Súper Fórmula y la Súper GT de 2022 y 2021, el año del COVID-19 (2020) se pausó y deben haber agarrado los puntos de la Fórmula 3 Japonesa cuando fui campeón en 2019″. «Cuando tuve la reunión con este equipo de F1, los 40 puntos los tenía. Ellos me apuraron con lo de la Superlicencia porque a finales de este año iba a perder esos puntos y ellos no querían que pasara esto porque quieren que me suba a uno de sus autos”, precisó Fenestraz.

Sin embargo, la pasión por los «fierros» no es sólo personal, sino que tiene una tradición familiar. De hecho su madre francesa, Stephanie, corrió en el Rally Dakar junto al argentino Gabriel Pozzo en 2009. Y en 2010 pudo terminar la carrera más dura del mundo como navegante del galo Michele Turon. Sacha se subió por primera vez a un karting a los tres años y a los 15 ya tenía su licencia para correr. Se formó en los kartódromos de Colonia Caroya y de Jesús María. Con el correr del tiempo pasó por diversas competencias en Europa hasta que podría llegarle la gran chance de su trayectoria en 2024.

“Me contactaron durante la temporada. En mayo, después de que hice la pole position en Ciudad del Cabo en febrero. Hablamos con mi manager, que me preguntó si tenía ganas, y obviamente le dije que sí, que es un sueño», se enorgulleció el deportista. «Me representa la empresa ADD Management, que es la misma de Lando Norris (F1 con McLaren), Zane Maloney (F2) y Jake Dennis (campeón de la Fórmula E)”, puntualizó.

“Es en un equipo por demás inesperado. No puedo decir cuál, es por un tema de confidencialidad», aclaró Fenestraz. Incluso, sentenció que «no es Alpine, más allá de la alianza con Nissan» y remató: «Me probaron arriba del simulador, me fue muy bien, me firmaron para trabajar con ellos un par de años y la posibilidad de subirme al auto de F1 está. Lo sé y ahora hay que esperar cuándo será». Por el momento, el corredor tiene unas breves vacaciones en la Argentina hasta regresar a Europa luego de la Navidad para retomar los entrenamientos. Si bien se tratará simplemente de una prueba, el anhelo de llegar a la Máxima todavía sigue latente.

Los Pilotos Argentinos de la Fórmula 1 en la historia

Al margen de los corredores de pruebas o en los entrenamientos, quienes estuvieron en las pistas en las carreras oficiales fueron:

Juan Manuel Fangio. Carlos Reutemann. José Froilán González. Onofre Marimón. Roberto Meres. Carlos Menditéguy. Oscar Gálvez. Oscar Larrauri. Ricardo Zunino. Ciemar Bucci. Miguel Ángel Guerra. Pablo Birger. Jorge Daponte. Nasif Estéfano. Alejandro De Tomaso. Roberto Bonomi. Jesús Iglesias. Alberto Rodríguez Larreta. Juan Manuel Bordeu. Alberto Crespo. Alfredo Pián. Adolfo Schwelm-Cruz. Esteban Tuero. Norberto Fontana. Gastón Mazzacane.

Fuente El Destape