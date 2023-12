“Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año, no he parado nunca, y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada”. Así anunciaba Ricardo Montaner en Costa Rica la pausa que decidió ponerle a su exitosa carrera con la música y los escenarios.

Y la decisión tomada sigue firme por ahora por tiempo indefinido. Según pudo averiguar Noticias Argentinas, el cantante no tendrá ningún show programado para el 2024 y el 2025. “En lo personal lo único que deseo es ver crecer feliz a mis nietos. Me gusta ser abuelo. El otro día Índigo me dijo ‘abu’, y me lo dijo por teléfono y ¡wow! mi corazón se puso todo arrugadito, me salieron unos lagrimones, Eso quiero, quiero ejercer ese papel que Dios me ha regalado que es el de ser abuelito. No sé cuando volveré”, ratificó días más tarde en una entrevista.

El reconocido cantautor venezolano Ricardo Montaner, de 66 años, ha anunciado en Costa Rica que se tomará un tiempo lejos de los escenarios. Esta inesperada noticia la reveló al final de su concierto en el Anfiteatro Coca-Cola, Parque Viva, en la Guácima de Alajuela, ante más de 10.000 fanáticos que no salían de su asombro.

Montaner, lo anunció en el medio de su gira «Te echo de menos tour», que sumó más de 150 presentaciones. El cantante expresó su necesidad de un descanso después de más de tres décadas en la música sin pausas. Manifestó su intención de dedicar tiempo a la escritura, la grabación y a actividades personales como la jardinería y estar con sus nietos Índigo y Apolo.

Ricardo Montaner es uno de los cantautores más reconocidos en todo el mundo de habla hispana. En la Argentina su “Montaner Tour 2022” agotó las entradas en el Luna Park.

Sus canciones más emblemáticas con clásicos: Tan Enamorados, Será, El Poder De Tu Amor, Castillo Azul, y Me Va A Extrañar, entre otros.

Una carrera brillante y sin pausas

Montaner comenzó su carrera en los años 70, cuando a los 16 años se unió como baterista a una banda de rock en Maracaibo, Venezuela. Su primera oportunidad como cantante surgió por casualidad, y a los 17 años, ya bajo el nombre artístico de Ricardo Montaner, empezó a explorar su talento vocal en eventos familiares y festivales.

Su primera grabación fue realizada en 1976 y marcó el inicio de su dedicación profesional a la música. Montaner lanzó varios sencillos en discos de vinilo de 45 rpm antes de su primer LP en 1986, el cual fue muy bien recibido y le ayudó a obtener sus primeros discos de oro y platino.

Su primer éxito internacional llegó en 1988 con el disco «Ricardo Montaner 2» y la canción «Tan enamorados».

Un cantante reconocido en todo el mundo

Ricardo Montaner, con firmes lazos con la Argentina por haber nacido en Valentín Alsina, consiguió un gran número de premios y reconocimientos en todo el mundo. Entre los más importantes se encuentran el Grammy Latino al Trabajo Filantrópico (2009), Billboard a la Música Latina, Trayectoria Artística (2012), Reconocimiento a su trayectoria por parte de la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (2016) y el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy (2016).

A lo largo de su trayectoria, Montaner ha vendido más de 25 millones de discos, con el pico de su popularidad entre los años 1980 y 1990. Ha participado en varios eventos benéficos y programas de televisión, contribuyendo también como compositor en bandas sonoras y telenovelas.

Una vida con vocación familiar y el lazo estrecho con la Argentina

La familia ha sido un pilar fundamental para Ricardo Montaner en su carrera. Casado con Marlene Salomé Rodríguez, la pareja ha estado unida durante más de 33 años, demostrando su amor y admiración mutua constantemente, tanto en la vida privada como en las redes sociales.

Montaner es padre de reconocidos artistas como Mau y Ricky, y Evaluna, reflejando el talento musical y artístico de su descendencia. Marlene ha sido un apoyo incondicional para Ricardo y sus hijos, manteniéndose activa en las redes sociales y compartiendo momentos emotivos de la familia.

La familia Montaner se reunió por primera vez en un escenario para dar un espectáculo único. Desde el Anfiteatro Altos de Chavón, en República Dominicana, Ricardo, Mau, Ricky, Evaluna y Camilo hicieron vibrar a una multitud en todo el mundo al ritmo de sus canciones. Foto NA

La relación de Montaner con el público argentino es estrecha. Recientemente, participó como jurado en el programa «La Voz Argentina», junto a dos de sus hijos, Mau y Ricky.

Y ese gran vínculo con la Argentina quedó evidenciado en su último álbum «Tango», que refleja sus raíces argentinas y su amor por este género musical En cuanto a su vida residencial, Montaner y su familia han establecido su hogar en Miami, Florida. Esta ciudad ha sido su base principal, desde donde ha manejado su carrera y vida personal. Aunque viaja frecuentemente por motivos profesionales, Miami sigue siendo el lugar donde regresa y comparte su vida junto a su esposa e hijos.

Fuente La Unión Digital