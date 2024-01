Sergio «Maravilla» Martínez fue nuevamente noticia en las redes sociales por desafiar públicamente a Marcos «Chino» Maidana. Si bien esto ya sucedió hace varios meses atrás, el quilmeño insistió con esta posibilidad que sin dudas significaría un duelo de leyendas del Boxeo Argentino. Claro que, hasta el momento no hay indicios de que este combate se realice, pero el doble campeón mundial aprovechó la ocasión para picantear al santafesino de Margarita.

A través de sus cuentas de Instagram y TikTok, Martínez no dejó pasar la oportunidad para plantear esta chance que está latente desde mayo del 2023 cuando lo dijo por primera vez. «¿Qué decís, ‘Chino’? Soy fanático y seguidor tuyo, pero también te desafío para que subamos a un ring vos y yo, nadie más. Y hacemos historia juntos. ¿Te gusta? Y cuidado que estoy bien, eh. De verdad, entrenate ‘Chino’, y ojalá te prepares«, esbozó aquella vez «Maravilla» y ahora volvió a la carga.

«Le gano y hasta del octavo en adelante por nocaut», sostuvo el nacido en Quilmes cuando en pleno streaming le consultaron sobre una posible pelea con Maidana. Luego, agregó sin filtro: «De puta madre pelearía, pero el ‘Chino’ no quiere, está en otra. No es lo mismo pelear con Yao Cabrera que conmigo, tendrá que ponerse serio… si no ¿Sabés lo que va a pasar?«. Claro que, la categoría para ambos sería uno de los puntos claves para este enfrentamiento, ya que Martínez brilló entre los superwelter y los medianos, mientras que el santafesino hizo lo propio en superligero y welter.

Por último, el bonaerense continuó con su idea de medirse con el de Margarita arriba del ring y lanzó: «No pelea conmigo porque le gano. Pero es lógico, si no se pone serio y subimos a pelear, yo como me tomo las cosas muy en serio subo mejor preparado y le gano. Sería un combate súper peligroso, súper parejo, equilibrado, pero lo termino noqueando».

Boxeo: Maravilla Martínez denunció a un periodista que recibió «sobres» para criticarlo

Sergio «Maravilla» Martínez es un Boxeador Argentino que se consagró campeón del mundo en dos categorías diferentes a lo largo de su carrera y se destacó en la gran mayoría de sus combates. Hoy alejado de los cuadriláteros, el oriundo de Quilmes realizó una grave denuncia sobre un periodista que lo criticó duramente por su nivel en las distintas peleas que hizo. Las palabras del histórico púgil de nuestro país llamaron la atención ya que fueron por demás picantes. Si bien no dio nombres acerca de quien lo destrozó en cada oportunidad, sí fue sumamente filoso a la hora de dirigirse a él.

«Había un periodista que a mí me defenestraba, probablemente hasta hoy en día también porque ya no puede volver atrás. No puede hablar bien ahora por más que yo haga algo bien. Tiene que hablar mal de mí porque el señor recibía sobres. Recibía un sobrecito«, sentenció «Maravilla» con respecto a quien lo criticaba por su nivel. Acto seguido, uno de sus compañeros señaló una de sus prendas de vestir y esbozó: «¿De qué color es mi buzo?». A esto respondió el otro integrante del ciclo: «Negro». Este «dato» fue el único con el que dieron algún detalle del apuntado por el boxeador.

Fuente El Destape